Playstation Plus, bonificación de juego gratis febrero de 2022: anuncio

Playstation Plus sorprende a todos los suscriptores con otro juego en febrero de 2022, aquí está el título y qué tipo de elección tomó Sony.

es playstation plus Es, sin duda, uno de los más suscritos a nivel mundial para los jugadores. De hecho es el tipo de servicio básico para todos aquellos que posean una PS4 o PS5, dado que solo suscribiéndote a este tipo de ofertas se puede desbloquear todo el potencial de la consola y además obtener una larga serie de ventajas que de otro modo podrías. no tengo. Algunos son muy básicos.

Solo aquellos que tienen una cuenta activa pueden videogiocare en línea Con amigos y otros jugadores. Para que puedas sacarle el máximo partido a tus juegos, especialmente a los gratuitos, que abundan en este periodo. Con Playstation Plus, puede obtener algo de espacio de almacenamiento en un archivo nubes Para sus guardados, que por lo tanto pueden mantenerlos seguros y no sobrecargar la memoria interna de la consola. Luego existe la posibilidad de obtener descuentos exclusivos en tiendas, paquetes especiales mi Premios Otros jugadores no pueden conseguirlo. Además de lo que se sabe y requiere y de lo que se habla mucho juegos del mes.

PlayStation Plus, un juego de bonificación para febrero de 2022

Ya se han anunciado los juegos de febrero de 2022 Y la verdad, no todo el mundo era fan de los títulos elegidos para este mes por Playstation, la verdad. La mayoría de los usuarios, como se ve en las redes sociales, parecen estar completamente insatisfechos con este mes. Quizás por eso Playstation decidió añadir otro videojuego gratuito a los juegos de Playstation Plus en febrero de 2022.

Como el videojuego de mundo abierto The Last of Us, hay sin embargo. Desafortunadamente para todos nuestros lectores, el juego adicional es para Solo para suscriptores que viven en Asia. El título en cuestión es corona de dragón proUn relanzamiento del popular juego de rol que se lanzó en PS4. El título está a punto de ser entregado a todos los suscriptores de Playstation Plus en febrero de 2022 que residan en algún país de Asia.