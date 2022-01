Anuncio Fortnite, a febbraio si cambia: ricordate questo orario

Sul sito ufficiale di Fortnite è arrivato l’annuncio ofla new Crew di febbraio and the Battle Pass, segnatevi the data dell’aggiornamento and soprattutto l’orario.

Siamo ormai prossimi all’arrivo del mes di febbraio il che significa che su Fortnite sono previsti gli ennesimi cambiamenti e tra questi il ​​​​nuovo Pass Battaglia e il pacchetto Crew di febbraio che sostituisce quelo di gennaio.

Ovviamente si tratta di contenuti che sono esclusivo proprio per chi è abbonato alla Crew (dal costo di 11,99 euro al mes), una sorta di pacchetto Plus per i giocatori di Fortnite. Preparatevi quindi ad altri traje improbable, armi afilar ma ingombranti e dorsi decorativi. E anche un bel rimborso en v-buck.

Su Fortnite llegó a la Crew de febrero, benvenuto Indomani

Protagonista della Crew di febbraio di Fortnite è la skin di indomani, un personaggio con un teschio d’oro che verrà dotato di due stili diversi: potrete scegliere di portarvelo in giro con maschera e cappuccio oppure completamente a volto scoperto.

Oltre alla skin che deventerà disponibile a partire dalle ore 1 del primo febrero 2022ci sono ovviamente tutta una serie di accesorio Il più assurdo di tutti è sicuramente il dorso decorativo reactivo Linea Piatta che pulsa a tempo con le emote. Chiaramente nel pacchetto c’è spazio anche per l’arma d’ordinanza di Indomani: il piccone Re del Rave. In più una nuova copertura per le armi chiamata Purpurina Lugubre.

Abbiamo accennato poi a un rimborso. Dato che gli abbonati alla Crew di Fortnite accedono istantaneamente al Pass Battaglia, se per case avete già acquistato il Pass Battaglia del capitolo 3 stagione 1 prima di abbonarvi alla Crew riceverete come risarcimento 950 v-buck cuenta sul vostro. E hablando sempre di v-buck vi ricordiamo anche che gli abbonati ricevono ogni mese nel giorno in cui si sono iscritti 1000 v-buck. Tenete presente che il rimborso per il pass Battaglia del Battle Royale di Epic sarà vostro solo una volta ei 1000 v-buck mensili che ricevete nel giorno di fatturazione dell’abbonamento non lit troverete poi nel pacchetto della Crew.

Se non volete un buco della collezione e non avete ancora riscattato la Crew di gennaio avete tempo fino al momento in cui inizia il rilascio nella Crew di febbraio.