Intesa Sanpaolo, gran oportunidad para clientes bancarios. Si tienes que sacar el dinero rápido

El período que estamos presenciando en Italia, pero también en todo el mundo, es un período de crisis negra, de hecho es un período muy negro.

cuestiones críticas que no se ha visto desde hace más de treinta años en Italiacuando en el verano de 1992, para saldar las deudas del Estado, se Gobierno Luego, junto con el Primer Ministro Amato, llevó a cabo en la noche del 10 de julio A.I. retiro 6% es obligatorio para todos cuentas Corrientes de ciudadanos italianos. Ahora puedes dormir tranquilo no te preocupesTal acción nunca se llevaría a cabo.

También porque, en estos días, retiro debería ser bastante más grande. Sin embargo, dicho esto, si aún no lo sabe, debemos informarle que el Banco central europeo yo aumenté Taxi Intereses en cuentas corrientes. Esto significa que son más Volverá a aumentar, yo costos Sello Yo cuento Para todos los ahorradores italianos.

allá banco de italiapero manda un mensaje Para todas las instituciones bancarias donde sí aconsejado No el aumenta Yo también costos De la cuenta, al menos con los cambios por un lado de contratos entre instituciones y ahorradores. En resumen, trate de entrevistar Necesidad de ciudadanos

Pero también para aquellos que bancos. Considerando que si los ciudadanos no tienen nada que llevar en las cuentas, los bancos no tienen nada que llevar y ganar con ello. ¿No piensas? Desafortunadamente, no todos los bancos los tienen. Yo acepté Y ponlo en practica Aconsejar. Algunos lo hicieron, y no se sabe si se arrepintió o no, y hay algunos de ellos Intesa San Paolo.

Una oportunidad para todos los ahorradores: Intesa Sanpaolo sigue las directrices del Banco de Italia.

digamos un archivo los cambios contratos, incluso aquellos por un lado, Estaba alli. algunos tienen más Los costos, y un poco, se tienen en cuenta, mientras que otros bancos deciden encontrarse Necesidad afiliado Los ciudadanos Reducir costos. Entre ellos, definitivamente hay Intesa San Paolopara tremenda sorpresa de todos, desde expertos de la industria hasta ciudadanos.

Obviamente, de esos recortes De honorarios y gastos te beneficiarás tanto de i ahorradores a viejo Historia, ambos nuevosino también a todos aquellos que, conociendo esta maravillosa noticia, decidieran encender un Yo cuento actual, que establece un un contrato desde cero con esto instituto Crédito que es uno de los más grandes de Italia.

finalmente hermosa Noticias Para todo el mundo ahorradores que, ahora, está entre calamidad Urgentemente se eleva precio y precio inflación económica Y muy duro, realmente están luchando para llegar a fin de mes. Un soplo de aire fresco, limpio para respirar hondo en lo que se ha hecho realidad desierto económico Y social.