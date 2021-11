La semana bursátil finaliza con una sesión el viernes. El fin de semana, los mercados permanecen cerrados y abiertos los lunes a las 9 am, por lo tanto, el viernes no es una sesión de compras ideal porque después de eso los mercados de valores permanecen cerrados por 48 horas. Cualquier evento puede ocurrir en estos dos días, especialmente las malas noticias que pueden abrir los mercados a un fuerte descenso el lunes siguiente. Esta es la razón por la que los operadores tienden a no comprar los viernes, especialmente en tiempos de incertidumbre. Es por eso que nuestros analistas fueron profetas fáciles de predecir la dura sesión de hoy. La advertencia está contenida en este artículo:Un peligro en Piazza Afari donde se producirá una profunda corrección en estas circunstancias.“

La Bolsa de Valores de Milán arriesgaba una sesión interesante. Hoy nuestra lista cerró muy a la baja y el Ftse Mib fue el peor indicador entre las principales cotizaciones de la Eurozona. Ftse Mib (Índice: FTSEMIB) cerró en 27.337 puntos, un 1,1% menos. El índice comenzó el día con impulso, pero después de solo una hora de negociación, los precios bajaron. Romper el umbral de 27.600 puntos llevó al precio a caer rápidamente a 27.400 puntos. Este soporte duró solo dos horas, luego los precios cayeron a 27.150 puntos.

La caída de los precios solo se detuvo cuando llegaron los primeros datos de una apertura potencialmente positiva en Wall Street. Los índices Nasdaq y S&P 500 de EE. UU. Ya abrieron en territorio positivo. El repunte de la bolsa estadounidense permitió que el índice Piazza Affari se recuperara en las últimas dos horas y media.

Los bancos colapsan y Avary Square se arriesga a una sesión dramática, que fue salvada por estos cuatro titulares

La Bolsa de Valores de Milán hoy escapó del peligro de colapso. Afortunadamente, la apertura positiva en Wall Street dio cierto impulso a los precios. Si el Ftse Mib cae por debajo de 27.000 puntos, escribiremos alrededor de 1 día en rojo oscuro.

A pesar de la sesión negativa, los inversores compraron algunas acciones clave. Entre las acciones con la mayor capitalización, Telecom Italia fue la acción con mejor desempeño. Los precios subieron un 3,6%. Ferrari ganó un 2,2% y cerró poco menos de 240 euros y alcanzó un nuevo récord histórico. Tanto Diasorin como Recordati ganaron más del 2%. La alarma de contagio, que hizo caer las bolsas de valores hoy, impulsó los precios de estas dos últimas acciones.

Los bancos colapsan y Piazza Avari arriesga una sesión dramática, que fueron rescatadas por estas cuatro acciones que limitaron las pérdidas de la Bolsa de Valores italiana. De hecho, entre las acciones que más perdieron, en la plataforma están las acciones de los bancos, que más pesan la lista. Las cuatro principales acciones bancarias se encontraban entre las 6 acciones de primera clase con peor desempeño.

