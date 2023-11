“Injusticia, pagué por el servicio”.

Érase una vez, se llamaban simplemente restaurantes “buffet” y ofrecían una amplia gama de comidas preparadas que todos los clientes podían tomar tantas veces como quisieran y luego regresar a la mesa con el plato lleno (y eventualmente también con la barriga). . Hoy, la fórmula llamada “Todo lo que puedas comer“, una frase en inglés que literalmente significa “todo lo que puedas comer”.

Naturalmente, los lugares que ofrecen un servicio similar dependen de un cierto equilibrio entre quienes comen mucho y quienes no, lo que les permite mantener un margen de beneficio.

En el caso actual, la TikToker crea contenido comiendo cantidades increíbles de comida durante horas y horas en restaurantes buffet, pero en este caso a su jefe no le gustó especialmente y tras cuatro horas y media le ordenó que dejara de comer y se fuera del restaurante. lugar.

Un maratón de ‘Todo lo que puedas comer’ filmado para TikTok

La heroína de la historia es Madison, una joven que a menudo publica videos sobre sus increíbles aventuras en restaurantes buffet o de “todo lo que puedas comer”. En un desafío anterior, Madison pasó 12 horas comiendo en Golden Corral y Pizza Buffet, y salió luciendo saludable y lista para la próxima aventura.

En este caso, la “presa” fue el restaurante. Hibachi. El vídeo muestra, como en los otros casos, a la niña dirigiéndose al buffet y llenando su plato, mientras el reloj da las horas, pasan las horas y la pila de platos vacíos aumenta. Sin embargo, en cierto momento, regresa a la mesa y todos sus platos han sido retirados. Entonces la joven exigió una explicación y los camareros le dijeron que no lo podían permitir: “Dicen que comí demasiado”, escribe Madison, “en el buffet libre… Tal vez me lo tomé todo. .” ¿Puedo comer?”, dijo en tono de broma.

Al parecer se le permitió permanecer sentada, pero no se le permitió seguir comiendo. De todos modos, Madison finalmente decide dejar una cuantiosa propina al camarero que “la echó” y muestra el recibo para mostrar, como es habitual, el precio pagado por la borrachera: unos 13 euros por cuatro horas y media.

Los usuarios elogiaron a la niña por la cortesía que mostró, ya sea dejando propina en el servicio de buffet, o por no armar escándalo después de que le ordenaron irse. “¡Estos lugares deberían indicar que hay un límite de tiempo!” “No se pueden enfadar contigo cuando no está ese límite”, escribe uno, mientras otros de lugares similares se quejan: “Tengo un sitio cerca y no está bien y no te dejan estar sentado más de la mitad”. una hora.” “Una hora, si te levantas un momento y te quitan la comida”.

