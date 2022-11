Inflación récord desde 1983. Gastar cuesta un 12,6% más – la economía

Istat también revisó a la baja las primeras estimaciones de los llamados precios del carrito de la compra en octubre, que se mantienen en niveles récord vistos desde 1983. En octubre, los productos de alimentación, hogar y cuidado personal aumentaron del +10,9% al +12,6% (+12,7% estimación anterior ) y los de productos de compra de alta frecuencia del +8,4% al +8,9%. “Es necesario remontarse a junio de 1983 (cuando registraron una variación de tendencia de +13,0%) para encontrar un crecimiento anual de los precios de los carros por encima de octubre de 2022”, comenta Istat.

Istat revisa a la baja su estimación para octubre, +11,8%. La inflación ganada para 2022 es del 8%

Istat revisa a la baja su estimación preliminar de inflación para el mes de octubre. El Índice Nacional de Precios al Consumidor para Toda la Comunidad (NIC), tabaco total, registró un aumento de 3,4% m/my 11,8% m/a (desde +8,9% en el mes anterior). La estimación inicial fue de +11,9% YoY y +3,5% MoM. La inflación ganada para 2022 es de +8,0% para el índice general y +3,7% para el componente subyacente.

“Es necesario remontarse a marzo de 1984 (cuando era del +11,9 %) para el cambio de dirección del índice general NIC por encima del +11,8 %”, comenta Istat, al publicar los datos finales de inflación de octubre. La inflación tendencial se debe principalmente a los precios de las materias primas energéticas (que su crecimiento pasa del +44,5% en septiembre al +71,1%) y estructuradas (del +47,7% al +51,6%) tanto no reguladas (del +41,2% al +79,4%) como , en menor medida, a los precios de las materias primas alimentarias (de +11,4% a +13,1%), elaborados (de +11,4% a +13,3%) y no elaborados (+11,0% a +12,9%) y otros bienes (de +4,0% a +4,6%) servicios recreativos, culturales y de cuidado personal ( De +5,7% en septiembre a +5,2%). YoY, los precios de bienes se aceleraron (de +12,5% a +17,6%), mientras que los de servicios se desaceleró levemente (de +3,9% a +3,8%) El diferencial inflacionario negativo entre estos últimos y los precios de las materias primas (de -8,6 en septiembre a -13,8 puntos porcentuales). materias primas energéticas no reguladas (+28,3%), materias primas energéticas reguladas (+20,0%) y, en menor medida, a precios de alimentos no dolorosos mano de obra (+2,4%), alimentos procesados ​​(+1,6%), bienes no duraderos (+0,7%) y bienes duraderos (+0,6%); Por otro lado, debido principalmente a factores estacionales, los precios de los servicios de ocio, cultura y cuidado personal (-0,7%) y los relacionados con el transporte (-0,8%) disminuyeron.

La inflación subyacente, excluida la energía y los alimentos frescos, se aceleró del +5,0 % al +5,3 % y la que excluye únicamente la energía del +5,5 % al +5,9 %. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) aumentó un 3,8% intermensual y un 12,6% interanual (desde el +9,4% del mes anterior); La estimación inicial fue de +12,8%. El índice nacional de precios al consumidor para hogares de cuello azul (FOI), tabaco neto, reportó un aumento de 3.3% mes tras mes y 11.5% año tras año.