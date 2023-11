Hombres y mujeres, Roberta di Padua rompe el silencio sobre el beso con Gianni Sperti: “No me lo esperaba, pero…”

Roberta di Padua critica al público masculino y femenino y comenta el beso dado a Gianni Sperti.

Roberta de Padua Concedió una nueva entrevista a la revista oficial de hombres y mujeres Donde repitió sus pensamientos sobre Mención de Rawdat al-Arsh. No solo. La señora también aprovechó para comentar Un beso muy comentado del columnista Gianni Sperti.

Confesión de Roberta di Padua

Roberta de Padua Ella es una de las campeonas indiscutibles. hombres y mujeres. En entrevista con el semanario oficial del programa. La dama volvió a atacar a los Caballeros de RawdaEn su opinión, no pudo coquetear e iniciar una relación, y habló de ello. Discurso pronunciado en el estudio con Barbara De Santi:

Creo que lo que destacamos fue el malestar compartido de todas las mujeres del público, no sólo de Bárbara y yo. El programa es un espejo de lo que ocurre también en el exterior en las relaciones personales entre hombres y mujeres, y así se ha constatado en los últimos días […] Quizás estemos ante una nueva generación de varones muy diferente al pasado. Están tan ocupados consigo mismos que ya no saben cómo coquetear consigo mismos. Ellos son perezosos […] Me doy cuenta de que una mujer fuerte e independiente como yo puede sentirse intimidada por un hombre, porque no necesita a un hombre…

¿La gota que colmó el vaso? Posición de Hermes. Cuando bajó por mí pensé que se había abierto un rayo de luz, pero luego me di cuenta de que tal vez yo no era la razón por la que decidió venir hacia hombres y mujeres. No pudo darme pruebas de su interés. Ni siquiera responde a mis provocaciones para enfrentarme.

roberta Era mucho El beso de la protagonista causó sensaciónComentarista histórico Gianni Sperti. Al respecto, la señora admitió:

Obviamente esto me dejó aturdido porque no me lo esperaba. Inmediatamente caí en este papel. Gianni es un hombre muy encantador, nunca le devolvería el beso a nadie, si alguien que no me agrada lo intentara, lo alejaría de inmediato y con rudeza. Fue un beso tierno, pero soy consciente de que Gianni también hizo este gesto provocativo conmigo porque nos vemos en el estudio desde hace años y por eso tenemos cierta confianza. Él sabe muy bien que soy alguien que sabe cómo jugar.

