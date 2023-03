“Hombres y mujeres”, expulsó a Desdémona Balzano de María de Felipe

Desdémona Balzano Hojas “hombres y mujeres“. Señora El trono ha terminado La casera la invita a dejar el programa de citas. maria devilipi Después de la llegada de algunos informes. Acusar a Desdémona de explotar el programa fines de lucro Soy armando encarnado Y Gianni Spetti Después de recibir algunos informes en su cuenta.

informes – durante el episodio de transmisión 15 de marzoArmando Incarnato afirma que ha recibido algunos informes sobre Desdémona. El caballero acusa a la dama de explotar el programa para publicitarse. En apoyo a la tesis de Armando, habrá unas notas de audio de Desdémona, enviadas desde una fuente anónima, en las que la señora habla sobre una de sus actividades empresariales y su intención de permanecer lo más posible dentro del programa, específicamente para aprovechar la oportunidad. exposición televisiva. Incluso los comentaristas Gianni Spetti Y tina cipolati Se pusieron del lado de Armando y acusaron a la señora de estar equivocada sobre el programa. “Usa esta transmisión para ganarSperti se encoge de hombros después de escuchar el material que Incarnato puso a disposición.

La reacción de María de Felipe – “Creo que deberías dejar el estudio.“, como el maria devilipi Después de escuchar las palabras de Sperti y Encarnato. Esta no es la primera vez que el presentador pide a los miembros masculinos y femeninos de Dar Al Throne que abandonen el programa. Esto ocurre cuando el anfitrión siente que sus invitados están actuando en contra del espíritu y propósito de la transmisión.

Desdémona provoca – La señora sale del estudio en cuanto el presentador le avisa, pero al rato pide volver para explicar sus motivos. Desdémona confirma que tiene un mánager y habla de su negocio de modelaje. La señora nunca ha desestimado la acusación de explotar la notoriedad del programa, pero mantiene su buena fe. “Giuseppe y yo nos enamoramospero nos conocimos hace apenas un mes y nos gustaría darnos un poco más de tiempo para pasar el rato aquí antes de sumergirnos en el programa y dejar el programa juntos.” Con estas palabras, la dama revela que ama a Giuseppe, pero no es así. claro por qué ambos también ven a otras damas y caballeros.No creo que sea justo que te traten así.declara la señora, quien luego dice que tiene un bloqueo emocional y por eso no se sentirá preparada para dejar el programa con Giuseppe. Me parece que hay algo mal con los objetivos del programa – responde De Filippi, quien luego concluye – todo es muy extraño y este no es el lugar más apropiado para eludir su prohibición. Sería mejor hacer esto en un curso de psicoterapia, no en Canal 5.