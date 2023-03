hace 10 años que no la veo

Jacqueline se desahoga con Luna Di Giacomo después de la entrevista de su madre Heather Parisi con Belve. La joven de 23 años negó las declaraciones de la corista sobre ella.

Algunas de las declaraciones que hizo brezo parisi durante un bucle monstruos La transmisión del martes 14 de marzo no agradó a su hija Jacqueline Luna Di Giacomo. La corista dijo que podía verla a ella y a los hijos de su esposo regularmente de una relación anterior. Por lo que desmintió los rumores de una relación conflictiva con Jacqueline. En estas horas llegó el ventilador del joven de 23 años.

La erupción de Jacqueline Luna Di Giacomo tras conocer a Heather Parisi

En una publicación en Instagram Stories, Jacqueline Luna Di Giacomo negó lo dicho por Heather Parisi: “Siempre respetaré a mi madre, a pesar de su ausencia en mi vida. Anoche me sentí irrespetado y me veo obligado a admitir una triste realidad que personalmente prefiero no compartir. No he visto a mi madre en 10 años”.. Luego agregó:

Así que me alejo de lo dicho. Ella no sabe nada de mi vida salvo por las redes sociales como tú. Le pido que respete mi privacidad, especialmente con respecto a un tema tan delicado. Solo soy Jacqueline Luna, y me gustaría hablar algún día de lo que estoy hecha. A Jacques que trabajará en el mundo del cine y a @giveme.brand.

Lo que dijo Heather Parisi sobre su hija, Jacqueline Luna Di Giacomo

Heather Parisi dijo, durante una entrevista con Beasts, que tiene una buena relación con todos sus hijos y que los ve y escucha regularmente, en consonancia con el hecho de que algunos de ellos están dispersos por todo el mundo. Por lo que negó los rumores de peleas con Jacqueline. Además, cuando Francesca Vagnani le preguntó si estaba feliz de ser la suegra de Ultimo, ella interrumpió evitando los chismes:

