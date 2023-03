Título: Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso, Más allá de la separación – Diario

Los hemos visto enamorados antes. Isla de la tentación entonces a novia vip 6, Tanto es así que quería casarse después de cinco años de amor. Pero a Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso Todo parece haber cambiado: Los rumores sobre su ruptura han estado circulando durante semanas e incluso si nunca llegó una comunicación oficial de su separación, las señales hablan por sí solas.

El semanario confirmó los rumores cada vez más persistentes sobre la pareja de, Quien reveló lo que sucederá entre la ex vippona y su pareja.

Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso, porque se acabará

Amor al final de la línea de Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso: la pareja sobrevivió al viaje de los sentimientos Isla de la tentación Y la distancia dada por la participación de la ex Miss Italia en la sexta edición de novia vip

Todo parece ir de una manera, la boda, pero el verano pasado Nazzaro no ocultó que había pospuesto la boda por razones no especificadas. “No damos la vuelta, no es aire. Este no es el momento adecuado, pero estamos bien así”.Páginas admitidas de. “Tengo dos hijos y tengo que mantener el equilibrio de una manera tranquila. La boda, si llega, llegará”.

Mientras tanto, los rumores de una “crisis irreparable” eran cada vez más persistentes. Encontrarás confirmación en los rumores. Reportado por El Semanal de. Parece que la relación se pone fin a la ex de Jevina, quien al parecer no quiere dejar las puertas abiertas para la expareja.

“Parada Manila. Nazzaro no tiene intención de dejar ningún atisbo de su ex Lorenzo Amoruso, a pesar de su insistencia. -Leemos en el semanario- En la base de la despedida aparece el ardiente deseo de él, olvidando el amor de la pareja. Es por eso que el ex Jevina dijo que se detuvieran. “No hizo comentarios. Los dos están en las noticias hasta ahora, aunque ahora parece cada vez más probable una ruptura”.

El fin del amor de Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso, lo que sabemos

parece cosas No han sido buenos por un tiempo. En cuanto a Manila Nazzaro y Lorenzo Amoruso: Personas muy cercanas a la pareja anunciarían ahora que la ex futbolista -que vive en Florencia- no iría a su casa romana, viviendo en el suelo con los hijos que le han nacido. Matrimonio con Francesco Cozza.

Según las fuentes, los dos evitan deliberadamente declaraciones sensacionalistas. para la privacidadY en base a los perfiles sociales de ambos, los rumores de la crisis no parecen alejados de la realidad. De hecho, Amoruso y su (ahora) pareja no publican contenido juntos desde la última Nochevieja desde hace bastante tiempo, mientras que las tomas en solitario son cada vez más frecuentes.

Tiempo atrás, la pareja tuvo que enfrentar un trágico suceso que dejó una profunda huella en su historia. A principios de 2021 perdieron al bebé que esperaban: “Lorenzo y yo queríamos tanto un bebé. Podría haber sido un reinicio”, dijo la corista. muy cierto. Y no ocultó todo su sufrimiento, que superó, salvo gracias al amor de su pareja: “Es un dolor profundo y silencioso.Me sentí vacío”.