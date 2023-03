Heather Parisi, peleándose con su hija Jacqueline por Ultimo

Heather Parisi “habla” de Último Heather Parisi dijo que tiene una buena relación con todos sus hijos y los ve y escucha regularmente, aunque estén dispersos por todo el mundo, por lo que desmintió los rumores de que querían alejarla de su hija Jacqueline, y cuando se le preguntó acerca de Ultimo, la interrumpió. Brevemente: “¿Quién es la suegra? No sé de qué hablas. Hicimos un pacto en la familia, nadie habla de situaciones privadas. Yo no hablo de mi historia y mucho menos de la cosas privadas de mi hija. El chisme es como la picadura de un mosquito: al principio es solo un pequeño lugar, y luego, si empiezas a rascarlo, se hace cada vez más grande. La gente disfruta de estas cosas, pero el chisme no es para mí”.

La dura respuesta es para Jacqueline, hija de Heather Parisi La hija de 23 años respondió después de la entrevista con una historia de Instagram: "Siempre respetaré a mi madre a pesar de su ausencia en mi vida. Me sentí faltada al respeto anoche y me veo obligada a admitir una triste realidad. Hubiera preferido no compartir. No he visto a mi madre en 10 años ". Así que me mantengo alejado de todo lo que se dijo. Ella no sabe nada de mi vida excepto a través de las redes sociales como tú. Te pido que respetes mi privacidad. , sobre todo en este tema tan delicado. Soy solo Jacqueline Luna, y me gustaría hablar un día de mí para lo que inventaré. Para Jacques que trabajará en el mundo del cine.

El nuevo trabajo de Heather Parisi Su madre rápidamente le devolvió el golpe en las redes sociales con un comentario largo y amargo: "Para ganar tiempo y tratar de eludir una pregunta que no quería responder, cuando me preguntaron: '¿Es feliz siendo la suegra de Ultimo? ' Le respondí: '¿Quién? No sé de lo que hablas". También que sale con mi hija. Otro punto. En toda mi vida nunca he respondido una pregunta sobre mi chisme de privacidad. Nunca. ¿Por qué le haría eso a mi hija? "Mi respuesta evasiva no fue otra que esta. Y cualquiera que no tenga malas intenciones ni otra intención que la de buscar alguna excusa para hacerme daño, eso lo sabe muy bien. Y añado. Creo con todo mi ser que el las obras que regocijan deben permanecer en familia y el amor familiar dentro de la familia. Creo que el morbo de la gente y de los diarios sobre estos temas es puro enriquecimiento. Mi hija Jacqueline piensa diferente y utiliza los medios de comunicación social para suscitar simpatía y captar unos cuantos likes. Lo hace sabiendo que recibiré cada golpe sin ninguna reacción, no porque no tenga motivos para explicarlo, sino porque eso es lo que hace una madre: perdonar y esperar con paciencia. otros, ya sean jóvenes, madres, periodistas o El amante de alguno de mis semejantes o de los diversos animales y buitres afectados por los buitres que viven del dolor ajeno, no lo mueve la cercanía sincera, sino sólo la voluntad que me hiere. Espero de todo corazón que Jacqueline encuentre otras formas de que se hable de ella además de mi nombre. El talento para hacerlo, lo tiene. A todos aquellos que especulan sobre el dolor y la miseria humana de los demás, tened el coraje de mirar hacia dentro y preguntaros sin mentir si podéis aceptar vuestra propia miseria".