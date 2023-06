Hipotecas “El banco me aconsejó un tipo variable y ahora la cuota ha subido un 50%”. “No tenemos garantías y ninguna institución nos da soluciones”. Historias de lectores

Sigue enviándonos tus experiencias a [email protected]

Después de la octava tasa de aumentolo decidio antes de Cristo En la última semana aumentan las dificultades de quienes han contratado una hipoteca a tipo en los últimos años Factor Y ahora se encuentra pagando primas También en un 50%. Ilfattoquotidiano.it El domingo pidió a los lectores que enviaran sus historias y recibe decenas de correos electrónicos de personas que, entre intereses y aumentos de precios para todos los bienes de consumo, están en una situación desesperada y tienen que hacer muchos sacrificios para no caer en mora. Elija la mayor parte de la variante en el consejo Banco O el señuelo a tasas ligeramente más bajas. Cuando se empezó a sentir el impacto del endurecimiento monetario, alguien preguntó renegociar o el sustituto, pero le dijeron que no o le ofrecieron un precio fijo muy alto. También hay quienes aconsejaron en 2020, en su oficina, no amortizar parcialmente la hipoteca y pasar al tipo fijo porque los tipos “se habrían mantenido bajos durante mucho tiempo”. Hoy paga 230 euros extra cada mes. Continúe contándonos sus experiencias [email protected].

***

Tengo 45 años, soy investigador, y después de años de larga inestabilidad finalmente en el 2019 mi condición se ha estabilizado, mientras que mi esposa de la misma edad es docente a tiempo parcial, también se estabilizó en el 2019. Los dos somos originarios de la provincia de Catania “emigró” hacia el norte En busca de una vida mejor. Tenemos dos hijos, de 6 y 3 años. (…) Al no tener capital, pedimos una hipoteca del 100%, y como ya no somos “jóvenes”, ya tendremos que pagar tasas infladas. En 2021 en la Provincia de Padua (como en el resto de Italia), el mercado inmobiliario se ha disparado. Entonces, un día por casualidad, a través de un sitio privado de anuncios clasificados, encontramos una propiedad adecuada (…) Elegimos la variante, porque en noviembre de 2022 el IRS estaba creciendo durante Euribor Siempre está vinculado a las opciones de política monetaria y se pensó que tarde o temprano se detendrían. También hemos considerado la fórmula de código postal variable, pero en realidad estamos comenzando en 6.5%. Así que me arriesgo eligiendo la variante neta. en tasa de enero 700euros A partir de ahí comienza el ascenso hasta el presente. 980euros Yo cobro 2000 euros netos y mi mujer 800. Pedí renegociar pero me ofrecieron una tarifa plana del 6% (Cuota de unos 1000 euros). Nuestras vidas han cambiado drásticamente, y los sacrificios ya son evidentes en nuestras compras diarias, y no hablo de excesos, sin embargo alimento. Antes, el interés estaba en cosas orgánicas y sostenibles. Un ejemplo trivial son los huevos, a 2 euros el paquete de 4 orgánicos, hoy nos llevamos uno de 6 a 1,10 euros criados por gallinas a pilas. Lo siento pero no puedo llegar a fin de mes Porque luego tengo los gastos de las facturas y del funcionamiento del colegio y por suerte el pequeño ya no va a la guardería, que por nuestra parte no hay año para eso otros 600 euros al mes. Veo el cheque único como un “ahorro”, dado que el cheque de pago se usa para gastos fijos (hipoteca, facturas, pagos de vehículos utilitarios). No sé cuánto tiempo seguiré, mientras tanto estamos pensando en hacer un trabajo extra. Pero me pregunto si vale la pena sacrificar tu alma para enriquecer a los bancos.

david l

Somos una pareja que hicimos una hipoteca conjunta a fines de septiembre de 2022. Yo soy de 1993 y mi novia Manuela es de 1994, lamentablemente no teníamos mucho dinero, así que obtuvimos una hipoteca de Intesa Sanpaolo al 98% con Declaración de garantía: 163.000 a 30 años con un diferencial de 1,25 + Euribor 1 mes. El banco nos dijo que la única opción para nosotros era una variable (justificándolo por el hecho de que era casi el 100%). Nuestros ingresos netos mensuales juntos son de unos 2.350€, y pagamos una prima de 980€ (de los 550€ que nos dijeron en la fase de estipulación). Intentamos pedir uno renegociar o uno sustituto pero Nos privan de todo Decir que es muy pronto y estar al 100% por otros institutos es un riesgo.

lucas g

Tengo dos hipotecas. La primera vez fue tomada en 2014 con duración 30 añospara comprar una casa. El banco dijo que hiciera un Tasa variable Porque era conveniente. Pagué 244 euros al mes. Hoy (a la espera de la cuota de julio) estamos en 351euros. Segundo en 2017 para renovar la casa. El banco insistió en la variable: Pagué 142 euros, y hoy somos 185 (Esperando el aumento de julio) Y, obviamente, a nadie se le dijo que dado cómo se movía el mercado, era prudente cambiar el precio. Súmale la pensión alimenticia que aumentó por decisión del juez, las facturas caras, la gasolina cara… Afortunadamente, mis padres jubilados me ayudaron. Pero es demasiada vergüenza a los 39 años pedirles ayuda, y trabajo a tiempo completo e indefinidamente desde 2008.

Mateo b.

Mi esposo y yo tenemos una hipoteca a 30 años para nuestra primera casa, tasa variable sacada en 2005. En 2020 mi esposo llegó a la edad de jubilación y con la liquidación parcial queríamos “cortar” la deuda y convertirla a una tasa fija. allá El gerente del banco nos aconsejó que no hiciéramos esto. A seguir adelante porque según él los precios seguirán bajos durante mucho tiempo y con el paso de variable a fijo pagaremos 100 euros extra al mes. Y aunque hubiera aumentado, todavía tendría que pagar 15 años hasta la fecha el “bulto” de los intereses que ya hemos pagado, por lo que el aumento sería mínimo. Confiamos y ahora nos encontramos pagando aprox. 230 euros más cada mes, El pago se revaloriza cada 6 meses y ya sabemos que obviamente volverá a aumentar en noviembre.

Estefanía S.

Hace un año pagué 745€ por mi casa con una hipoteca a 25 años, ahora 980€ (máximo), más un seguro de hogar a 25 años, primero 45€ y ahora 70€. Increíble que la señora Lagarde No se dan cuenta ahora que el ciudadano medio como yo, además de pagar mucho más por la compra, la ropa y la escuela de los niños, con esta medida de él ve que la situación empeora seriamente. Tease, como siempre, una posibilidad renegociar Para ingresos inferiores a 35 mil euros de ESI. Obviamente, toda la clase media que apoya al estado está excluida.

anilo k

Mi esposa y yo, una ingeniera ambiental brasileña que buscaba trabajo, nos inscribimos en el Politécnico de Milán para verificar su título. Estamos en una encrucijada: ¿tasa fija o variable? Le preguntamos al banco, nos responde con un estimado, la variable era 720 y la constante 780. Entonces el banco dice a principios de 2022:No te preocupes, haz la variable”. Ahora pago una cuota de 1100 euros al mes, los primeros 722 euros.

Omar B.

Yo poseo abonado Un tipo variable con un tope del 5% de 350.000€ a 30 años, de los que 90.000 se amortizaron de una sola vez hace unos años, bajando así las primas a unos 1.000€ mensuales. Actualmente quedan por devolver alrededor de 180.000 euros. Pasó mi cuota 1,000 euros al mes 1500 De septiembre de 2022 a enero de 2023, luego un aumento del 50%.

Francisco O.

Saqué una hipoteca de tasa variable en 2010 por 100,000 por 30 años para no tener un pago alto y poder llegar a fin de mes y satisfacer algunos de los placeres de mis hijos. Hasta abril de 2022, las cuotas no superaban los 370 euros. Hasta ahora, con subidas cada mes, la prima ha llegado a los 600 euros, no se puede vivir.

emilia r.

Les di capturas de pantalla de mi cuenta con mi línea de cuota hipotecaria en mayo de 2022 (636,85) y mayo de 2023 (797). El capital restante es de unos 94.000 euros, un préstamo a 30 años, 15 de los cuales están pendientes de amortizar. Mi hermano y yo estamos mas o menos en la misma situacion y no podemos renegociar porque ya no lo tenemos Garantías que teníamos cuando grabamos. El pago estimado para julio es de 830 (o más). A los sabelotodos que dicen “lo es pero ¿por qué hiciste la variable?” Respondí eso hace 15 años cuando no tenia suficiente capital Era la única solución.

Lucas

Hipoteca variable con tope en 2010. La prima aumentó un 80% de 640 euros a 1000. BNL, que es mi propio banco, me dijo que podía Renegociar mi hipoteca al 5,50% Mientras que la tasa fija es actualmente 3.9/4%. Cuelgue la cuerda. Con el período navideño a la vuelta de la esquina, había pedido soluciones/renegociaciones, pero mi persona de contacto no había respondido formalmente por escrito a la posibilidad o no de una revisión de la hipoteca.

andres r

Hipoteca variable con UniCredit: En junio de 2021 pagaba 561,84 € al mes, ahora son 712,75. El capital restante es de 77.000, tengo 141 cuotas a pagar. Como si fuera poco, estoy radicado en el extranjero, donde trabajo, con un excelente salario, sin embargo Ningún otro banco está dispuesto a ocupar tu lugar Hipoteca, porque no vivo en Italia.

Andrés A.

Antes de la pandemia, mi esposa y yo trabajábamos Tour guías e intérpretes. En marzo de 2020 todo se detuvo. Hijo pequeño, pensión alimenticia de 800 euros al mes para mis hijas de una relación anterior, los gastos habituales y una hipoteca de 1400 euros al mes. No hay ayuda del gobierno para la increíble serie de combinaciones. Pido trabajar de lavaplatos, jardinero, lo que sea, pero nada, mi mujer trabaja de camarera en un restaurante. Luego, afortunadamente, comenzó a trabajar como maestro de educación especial y eso fue lo que nos mantuvo a flote. El turismo se reanudó de manera regular solo dos años después (septiembre de 2022), mientras tanto aumenta el combustible, etc. ha llegado la hipoteca 1900euros De los cuales aproximadamente 1000 euros en intereses. El banco se niega a acomodarnos. allá Banco central europeo Aumentar las tasas como si los aumentos afectaran a alguna forma de vida extraterrestre en quién sabe qué planeta.

Jorge T. y cecilia j.

Soy un empleado del gobierno y he encendido un abonado con el’Indap (Ahora fusionado con INPS) Tasa mixta en 2014: primer año a tasa fija y luego a tasa variable, no se contemplaba tasa variable pura. para dictar las condiciones de acceso allí sistemas, El último entró en vigor el 1 de enero del año pasado. Diversas normas han previsto la posibilidad pasar al menos una vez de variable a constante. Mi contrato estaba estipulado bajo la regulación de 2011 pero cerca de la regulación de 2015, en un momento en que era demasiado pronto para cambiar el precio y disfrutar de la opción de la nueva regulación y la posibilidad de cambiar el precio cuando quiera y solo una vez en un término abonado. Las oficinas regionales del Inps nos cuentan esto No podemos cambiar la tarifa. Aunque no lo hayamos hecho antes, mientras que la regla que el gobierno ha reactivado no se puede usar porque el INPS no es un banco. Dentro de unos días pagaré la cuota semestral de 4.000 euros que vencerá el 30 de junio, sin embargo, la próxima cuota, que vence el 31 de diciembre, ya sé que serán unos 6.000 euros y no podré pagarlo completoCon todo lo que conlleva. Yo tengo 3 hijos, y este gobierno hace anuncios sobre la familia y la natalidad, pero ¿dónde están las iniciativas?

Pablo b.

Somos una familia de 4 con dos niños de 10 y 12 años. Solo poseemos una casa que fue comprada en 2010 con Hipoteca variable sin tope a un precio muy ventajoso. Entramos con 600 euros, luego durante los primeros 10 años la apuesta bajó a 500. Dentro de un año Actualizamos a 707 y sigue subiendo. Confío en una alternativa del INPS-ex Inpdap, último recurso. Ambos somos empleados permanentes, le digo a mi esposa en privado. Nuestra base imponible es de unos 55.000 euros y la renta neta de 26.000, no ha habido un aumento apreciable en los últimos años. Es difícil encontrar algo que no haya aumentado, desde las compras hasta el tiempo libre. nosotros cortar muchono compramos ropa nueva Ni hablar de hacerlo visitas medicasA pesar del dolor y los problemas de 50 años. (…) Mis hijos también se lo merecen Pizza Fuera de casa con amigos, ellos merecen hacer ejercicio, y yo merezco cuidar mi salud y tener un hogar. El enfado es un constructo que muchas veces sale en la familia y tarde o temprano saldrá, afuera… Nada más que un pasamontañas para hacer las tareas de la casa por la noche.

claudio b.