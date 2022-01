Con la fibra iliad de 5 gigabits te arriesgas a navegar 500mb

Pantalla de fibra Iliad Disponible ahora en Italia, y sin duda disponible en papel revolucionario En muchos sentidos, como prometió la empresa. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a Velocidad de navegación realpues aunque iliad promete descargar hasta 5 Gbit/s, lo que entendemos Esta velocidad será práctica. fuera de alcance Para la mayoría de los usuarios. De hecho, el peligro radica principalmente en navegar hacia 500 Mbit/s: la mitad en comparación con la fibra “convencional”.

Cómo obtener 5 Gbit/s en fibra iliad

Leamos lo que la propia Eliade tiene que decir al respecto, cuáles son los informes Extracto del sitio web de la empresa.luego se encuentra en el propio contrato:

La velocidad de descarga teórica máxima general de 5 Gbit/s (hasta 2,5 Gbit/s en un puerto Ethernet, hasta 1 Gbit/s en dos puertos Ethernet y hasta 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) puede variar según la cobertura y grado de congestión de la red, tecnología disponible en la zona, capacidad del servidor al que está conectado y uso de su conexión Wi-Fi.

5 gigabits se sirven prácticamente por una suma de 4 factores: 3 puerto Ethernet presente en EliadboxCada uno de ellos tiene su propia banda. no puede interferir Con otros (el CEO Benedetto Levi fue muy claro al respecto durante la presentación), más los 0,5 Gbps restantes para Wi-Fi.

Para “llenar” cada 5 Gbps, necesitará un dispositivo con una tarjeta Ethernet de al menos 2,5 Gbps (que no está muy extendida), y dos dispositivos más que todos llegan al gigabit; Finalmente, también se necesitan uno o más dispositivos Wi-Fi, y sin duda son más comunes, solo piense en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

Un ejemplo es una computadora de escritorio conectada a un puerto de 2,5 Gb/s, un NAS a un puerto de 1 Gb y luego un televisor inteligente al tercer puerto; los tres un distancia del cable Desde el router (si lo piensas bien, esta no es una situación muy común). Si no tienes uno o más de esos, siempre tendrás (bien) Parte de la banda no utilizadaporque cada puerto debe tener asignado su propio dominio y no se puede acceder a él de otra forma. Pero el verdadero problema es otro.