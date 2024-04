Lo viejo es bonito: porque el futuro de la moda VIP pasa por la ropa de segunda mano

En el avance se ha revelado la próxima tendencia de moda para VIP y personalidades del mundo del entretenimiento: toda de inspiración vintage.

Los famosos usarán ropa vintage, pero nada más: aquí está la nueva frontera de la moda de segunda mano, lista para conquistar a los rostros famosos, que ya han convencido a la gente corriente.

A partir de ahora, vintage ya no será sinónimo de nostalgia por el estilo del pasado sino por el futuro: por eso el segunda mano enloquece a estrellas, celebridades, rostros conocidos, actores, políticos y figuras públicas.

Vintage, la próxima tendencia de moda que enloquecerá a los VIP

Claramente, la tendencia vintage se está volviendo loca y esta tendencia solo va a crecer. Pero ten cuidado en este caso. No se trata sólo de curiosear en mercados polvorientos en busca de ropa vieja de segunda mano, sino de un auténtico fenómeno cultural, dispuesto a seguir la línea y las tendencias de vestir de los años venideros.. La tendencia vintage une a celebridades y gente corriente, y parece ir más allá de la moda actual. De hecho, la tendencia a utilizar ropa de segunda mano se está volviendo cada vez más popular por razones éticas, porque se opone y desalienta la moda rápida, que produce muchos desechos textiles que luego no se eliminan, y que también fomenta dinámicas de mercado en las que a menudo se desecha. Perjudicial para los trabajadores y sus derechos. Pero no se trata sólo del medio ambiente, el espíritu que lleva a revivir la ropa del pasado es en realidad una auténtica locura. Ha sido popular entre las celebridades desde hace algún tiempo.

Si lo examinamos más de cerca, esta tendencia no nació hoy y no morirá pronto, porque muchos de los rostros más influyentes del pasado se vestían como otras personas famosas, como si quisieran hacer una declaración. La frase Un homenaje especial tiene como objetivo hacer que las personas comprendan quiénes son sus inspiraciones, sus modelos a seguir, sus valores y quién ha inspirado sus vidas. por ejemplo. En 1995, Lady Diana lució un famoso vestido de Gianni Versace inspirado en la supermodelo. El que dijo Jacqueline Lee Kennedy Onassis jackie, El trágico día en que fue asesinado su marido, el presidente de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy.

El estilo vintage está hoy más de moda que nunca porque combina, por un lado, las ganas de ahorrar dinero, tanto para el bolsillo como para el planeta, y, por otro, las ganas de ahorrar. Preservar prendas que son verdaderas piezas de la historia.. De hecho, por ropa vintage se entiende aquella ropa que se fabricó durante al menos 20 años y no más de un siglo, que hoy sería imposible de hacer, porque se caracteriza por una buena confección, una altísima calidad y un diseño antiguo.