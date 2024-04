El peso, la dieta y los descubrimientos de 007: lo que revela el doble de Kim

De 2019 a 2021 Kim Jong Un Perdería 44 kilogramos mientras que en el verano de 2023 volvería a parecer más pesado. La última aparición pública de un presidente Corea del Norte Sin embargo, estos acontecimientos mostraron a un líder diferente al del pasado, más involucrado en el seguimiento personal del progreso de su país, no sólo militarmente. Ya sea la inauguración de un gran complejo residencial nuevo o un ejercicio de entrenamiento con fuego real, Kim suele estar presente en el evento, a menudo acompañado por su hija y rodeado de decenas de funcionarios.

Hace unos pocos años Servicio de Inteligencia Nacional (NIS)Es decir, la agencia de inteligencia surcoreana había proporcionado información valiosa sobre el presidente norcoreano, que acabó en el centro de rumores y chismes en varias ocasiones por su implicación en el asunto. Peso. “ ¿Kim sufre problemas de salud y utiliza un doble de cuerpo? “, nos preguntamos en su momento tras notar la pérdida de peso del líder. 007 en Seúl no explicó nada de esto. El Servicio Nacional de Inteligencia creía que la pérdida de peso de Kim no se debía a… Problemas de saludY las teorías de conspiración de que Corea del Norte utilizó a alguien que se parecía a Kim no eran nada creíbles.

En junio de 2023 telégrafo Otro informe de inteligencia de Corea del Sur informó. Esta vez, el Servicio Nacional de Inteligencia dijo a los legisladores surcoreanos que Kim había vuelto a ganar peso y que su peso rondaría los 140 kilogramos. La misma Agencia Nacional de Inteligencia informó sobre importaciones a gran escala por parte de Corea del Norte de grandes cantidades de cigarrillos marlboro Y dunhillcon Aperitivos exclusivos Se sirve tradicionalmente con bebidas alcohólicas. Según 007 del Sur, hay evidencia de que el líder del Norte sufre cada vez más de adicción al alcohol y a la nicotina.

Los norcoreanos parecen estar recogiendo Intensivamente “Información médica en el extranjero sobreinsomnio, incluidos detalles sobre cómo tratarlo, incluido el uso de la pastilla para dormir zopiclona. “ Basándose en el hecho de que las autoridades norcoreanas han recopilado activamente información médica para tratar el insomnio entre altos funcionarios en el extranjero, el Servicio Nacional de Inteligencia estima que el presidente Kim sufre importantes alteraciones del sueño. dijo Yoo Sang-bum, secretario ejecutivo del Comité Parlamentario de Inteligencia y legislador del Partido del Poder Popular, en el verano.

Es difícil -si no imposible- conocer el verdadero estado de salud de Kim. Baste decir que en sus raros viajes al extranjero, el presidente norcoreano viaja con sus propios baños para evitar que los servicios de inteligencia extranjeros analicen antigüedades en busca de pruebas. Sin embargo, los rumores de que estaba muriendo, en estado crítico o incluso muerto resultaron ser falsos. Lo que es seguro es que conocer esa información es extremadamente importante para las agencias de inteligencia que estudian de cerca a la impenetrable Corea del Norte.

Los observadores internacionales han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la salud de Kim, especialmente su peso y su hábito de fumar intensamente. El peso, en particular, puede ser un factor a los ojos de los expertos. Termómetro Un primitivo capaz de medir la condición física de un líder. Pero lo que es aún más sencillo es un cambio de ritmo. El estado del presidente norcoreano respecto al pasado puede no tener nada que ver con motivos de salud. De hecho, es probable que Kim trabajara en la construcciónimagen Más a escala humana.



No es casualidad que los medios norcoreanos comenzaran a compartir fotografías que mostraban al líder fumando y bebiendo cerveza con altos funcionarios o con su hija.