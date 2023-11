Hat-trick de Joao Mario, luego goles de Arnautovic, Fratesse y Sánchez

(Paolo Tomaselli, enviado a Lisboa) Si las paredes del mítico Da Luz pudieran hablar, quién sabe qué dirían de sus quince minutos en el vestuario del Inter, durante los cuales remontó una victoria por tres goles en la segunda parte ante el Benfica y terminó con una sonrisa. en una velada que podría haber hecho añicos algunas certezas y en cambio… Terminaron solidificando aún más el grupo. Simone Inzaghi cambió de equipo dos veces: primero, cambiando a ocho jugadores titulares en un partido que podría haberse perdido sin comprometer las posibilidades de ganar el grupo y segundo, reviviendo a un equipo renovado después de una primera parte de pesadilla, en la que nada funcionó y en la que el ex Joao Mario se marcó un hat-trick en venganza, después de marcar 4 goles en 69 partidos con los nerazzurri.

La nota realmente positiva para el Inter es que dos de los tres goles de la remontada llegaron antes de los cambios, con un desvío en dos pasos de Arnautovic tras un cabezazo de Besek en un saque de esquina y con un brillante disparo de Fratesi, tras un centro desde la portería. Acerbi se marchó en la salida libre. Nada más entrar Thuram recibió un penalti que enloqueció a las Águilas Rojas: la falta de Otamendi era evidente, pero al inicio del partido el contacto de Sánchez con Joao Neves resultó realmente sospechoso. El propio Sánchez acude al lugar y no cometió ningún error. Mientras tanto, en su primer partido internacional, Odero bloqueó el disparo de Di María.

Así, una noche embarazosa durante toda la primera mitad, con el Benfica terminando con 10 hombres debido a la expulsión del fenómeno infantil Antonio Silva (Barella ingresó bajo el Código Penal) y en medio de una crisis histérica ante las embestidas y ataques de los nerazzurri. Lautaro, a su vez, bajó para intentar el tiro de gracia y Barella sacudió el travesaño en el minuto 96. La victoria no llegó, y en su pequeña medida valió la pena contarla para la posteridad, pero la respuesta que obtuvo Inzaghi, después de ser sometido a un serie de faltas durante 45 minutos, fue alto y claro: el filial del Inter tampoco cede nada.

Porque es cierto que Besek, Klaassen, Arnautovic y Aslani juegan un poco, pero las dificultades que afrontan confunden a todo el Inter, que no mantiene la posesión del balón y se vuelve vulnerable. Entonces Joao Mario aprovechó inmediatamente a Tungstedt para ir en busca de la victoria que mantuviera vivas sus esperanzas de la Europa League. Poco después, Aslani se entretiene delante del área, pierde el balón y vuelve a cruzar al campeón del derbi danés con el Sporting (gol en el minuto 97) hacia GM, que no se equivoca. El hat-trick se presentó de la misma manera: otro centro de Tingstedt, fallado por Augusto, y remate por el medio con un Pesek sin aliento y otro disparo fácil. El Inter tuvo una buena oportunidad con Arnautovic, que adelantó a Tropin tras un cabezazo de Fratesi. Pero nada iba realmente bien, hasta que Inzaghi miró a su equipo a los ojos mientras miraba a Chiesa en el campo, en el vídeo que se volvió viral. Y lo cambia todo.

Gran balón que superó la defensa de Di María para Tingstedt, que no llegó

Di María intentó ponerse al Benfica sobre los hombros, pero su disparo desde el borde del área fue muy débil. No hay problema para Odero

Este es el segundo gol del Inter, marcado por Davide Fratesi. Los nerazzurri reabrieron el partido en el minuto 13. El primer intento del ex jugador del Sassuolo fue hermoso tras una asistencia de Acerbi.

Si Inzaghi busca respuestas en la segunda línea, el técnico nerazzurri no puede darse por satisfecho, ya que encajó tres goles en media hora. Pesek, en particular, tuvo grandes dificultades en la defensa de tres

Otro gol de Joao Mario, hat-trick del ex del Inter. El Benfica juega en el área nerazzurri, el balón llega a los pies de Tingstedt, que encuentra a Joao en el centro del lado derecho. Para él, marcar es un juego de niños.

Los nerazzurri intentan responder manteniendo la posesión, pero la posesión no es peligrosa, con el Benfica cerrando todos los espacios e intentando reiniciar el juego.

El Inter probablemente pagará por varias caras nuevas en el once inicial, con Simone Inzaghi que, ya clasificado, hizo 8 cambios respecto al partido contra la Juve. Después de sólo 15 minutos, los nerazzurri estaban dos goles abajo (el error de Aslani en el segundo gol fue peligroso).

El Benfica duplicó su ventaja en un comienzo sorprendente para el Inter, que tal vez subestimó el buen partido de la fase de clasificación. Mal balón desperdiciado por Aslani al borde de su área, con Joao Mario que no cometió ningún error cara a cara con Odero.

“Puedo decir que el equipo de Inzaghi es de calidad y está muy bien mezclado, no tenemos grandes necesidades y el mercado de fichajes de enero no ofrece situaciones ventajosas. Las declaraciones del agente de Nandez me parecieron fuera de lugar y nunca lo buscamos”. Así quiso responder Giuseppe Marotta, director general de los nerazzurri, a Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari, que en los últimos días habló del interés del Inter por su cliente.