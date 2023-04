Guerra Ucrania-Rusia, Noticias del 29 de abril | Drone ataca un almacén en Sebastopol. Prigozhin: “Wagner pronto podría dejar de existir”.

a Lorenzo Cremonesi, Reportero, Paola Caruso y Redacción Online

Boletín de Guerra el sábado 29 de abril en vivo. Putin: “Aquellos que no soliciten la ciudadanía rusa deben abandonar los territorios anexados”. Decenas de víctimas en Uman, incluidos niños

El Grupo Wagner, el campeón de la feroz lucha en Bajmut, pronto podría dejar de existir. Así lo afirmó el jefe de la brigada especial, Yevgeny Prigozhin, hablando con el bloguero de guerra Semyon Pegov. Las palabras del “cocinero de Putin” quedaron registradas en un video subido a las redes sociales, pero no se sabe si Prigozhin hablaba en serio o bromeaba al pronunciar esas frases sobre la disolución de su milicia. Es cierto que el jefe Wagner se había quejado repetidamente de la falta de municiones y de asistencia del ejército ruso. “Wagner, en un corto período de tiempo, dejará de existir. Pasaremos a ser historia. No tienes que preocuparte, cosas como esta pueden pasar”.

04:47 AM – Prigozhin: ‘Wagner pronto podría dejar de existir’

00:51 – Borrell: ‘Putin no quiere acabar con la guerra’

Rusia no quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Esta es la opinión del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en una visita a Cartagena de Indias (Colombia). “Desafortunadamente, cuando escucho al presidente Putin, no puedo ser optimista porque sigue diciendo que tiene objetivos militares y hasta que los logre no dejará de bombardear y destruir el país”, dijo Borrell a los periodistas.