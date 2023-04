Llevamos 9 años juntos y ahora queremos casarnos.

«Nos amamos y eso debe prevalecer». Hermano y hermana quieren casarse después de 9 años de vivir juntos. Pero la ley española lo prohíbe. Su nombre es Daniel W. I. “Mi madre me dijo que mi padre se había dado por vencido con nosotros para formar otra familia y que tenía otro hijo”, nos cuenta Anna en una entrevista con Asparol. Desde que su padre la dejó (todavía era una niña), siempre supo que tenía un hermano desaparecido que no conocía. Lo que no imaginó fue que este hermano terminaría siendo su pareja. Y el padre de sus dos hijos.

Aparecen dos invitadas a la boda vestidas de blanco (una de ellas con vestido de novia), y la novia rompe a llorar

la reunión

En ese momento no sabía su nombre ni su edad, y lo único que sospechaba era que uno de sus parientes consanguíneos vivía en Granollers (Barcelona), su ciudad natal. “Siempre tuve curiosidad por conocerlo, especialmente si lo encontraba un día en la calle o en algún lugar”. Así que Anna decidió buscar a Daniel en Facebook. “Estábamos tomando un trago y cuando salimos al balcón me besó. Me quedé en shock. Inmediatamente nos separamos y nos reímos. Al rato me tomó de la mano y me separó de los demás, pensé que quería hablar”. Pero lo volvió a besar y ahí no me fui”, recuerda Anna A. Notas de noticias.

dificultades

La pareja intentó separarse en dos ocasiones pero necesitaban estar juntos después de tres o cuatro días. “Nos estábamos lastimando a nosotros mismos y no causando ningún dolor”. Así, Daniel y Anna intentan aceptar su bizarra situación antes de hacerla pública.

niños

¿Problemas para sus hijos del sindicato? “Hicimos pruebas genéticas. Y resulta que ni él ni yo compartimos ninguna enfermedad recesiva, que es el problema de tener hijos con familiares. Si el embarazo no sale bien, tenemos otras opciones”. ¿Por qué su perfil de Instagram está lleno de fotos de sus hijos? “Puse las fotos en mi cuenta porque nos dicen que definitivamente tienen algún síndrome, cuando están absolutamente saludables y hermosas”, dice Anna.

El matrimonio entre hermano y hermana (del mismo padre) es posible en Suecia: así dice la ley

Lo que estipula la ley

El trámite que quieren realizar no es tan fácil, porque el derecho civil español no permite el matrimonio entre parientes directos, ni los hijos (aunque el incesto no está considerado delito). Sin embargo, esto significa que Daniel no está registrado legalmente como el padre de sus hijos. Pero aparece, por tanto, como un tío. “En Suecia, por ejemplo, nos casarían. Hablamos con un abogado y nos dijo que no sería tan difícil, pero que requeriría mucho tiempo y dinero”. La historia de amor de Daniel y Anna comenzó cuando la joven descubrió que su padre había tenido un hijo con otra mujer que no era su madre.

El papel de las redes sociales

Motivada por conocer a su familiar, la joven buscó a su hermano a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, plataforma que la impulsó con el tiempo a encontrarlo y formar una amistad con él. Sin embargo, pronto se convirtió en otra cosa.. La relación se fortaleció con el tiempo y llegaron los hijos, dos en particular, llenándolos de felicidad a los dos. Ahora quieren poner fin a su extraordinaria historia de amor con el matrimonio, incluso si tienen que luchar por el estatus legal.

reacciones

Su unión provoca reacciones de todo tipo. “La mayoría interactúa bien. Aunque hay algunos que son más reacios a aceptar nuestra relación, nos ven felices y compatibles”. aún: “Nuestros amigos pasaron por todo el proceso y lo normalizaron. Al final teníamos una barrera mental, impuesta por la sociedad, pero la verdad es que un día los dos nos conocemos y nos enamoramos”, dice. “La sociedad se rige por normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos ha impedido dar este paso. Lo cual es absurdo porque, si lo piensas bien, nuestra relación es como cualquier otra”. Y así decidieron casarse. ni siquiera los homosexuales Pueden una vez. Tal vez algo cambie ahora.

Lee el artículo completo

en el mensajero