Alemania, Baviera introduce el semáforo para detener la cuarta ola: con “rojo” llega la apuesta por el tráfico verde en el lugar de trabajo

Una mirada más cercana al modelo austriaco, con “a Parada“quien organiza restricciones Según el número de camas ocupadas cuidados intensivos: si alcanzasRousseau‘, deber carril verde también en lugar de trabajo. La cuarta ola de COVID-19 ha barrido Alemania: Si bien el gobierno federal expresa su preocupación, pero aún acecha sobre las medidas que se tomarán, Bavaria ha decidido no esperar más. Primer Ministro miércoles Marcus Soder (CSU) anunció que ante el fuerte aumento de las infecciones, una apretar de medidas. La fuerza de las restricciones dependerá del progreso de la epidemia: cuanto antes regresen Posiciones Ffp2 y compromiso Tampones moleculares, pero si la situación empeora, también ampliará el carril verde y entrará Base 2G (Solo vacunados y tratados).

“Es una pandemia No vacunado“: Use suder file mismas palabras Ministro de Salud, Jens Span. En Baviera, el pico semanal de infección se alcanzó durante el fin de semana desde el inicio de la epidemia. A partir de hoy (miércoles) se han registrado 228,4 aprox. todos 100 mil personas. La emergencia hospitalaria también afecta al extremo sur de Alemania, donde hay escasez de cama en un cuidados intensivos. sobre 90% de personas que han sido hospitalizadas debido a Covid No estar vacunado. ciudad Rosenheim Y toda la zona Baja Baviera Ya han introducido medidas restrictivas debido a la situación en las salas de recuperación.

Ahora, anunció Söder, el semáforo del hospital se ha convertido en la brújula para afrontar la cuarta ola en Baviera. semáforo “amarilloPorque en toda la tierra hay más de 450 habitaciones La unidad de cuidados intensivos está ocupada. Por tanto, la obligación de utilizar Posiciones Ffp2. No solo eso, en lugares donde la regla 3G (nuestro carril verde) era obligatoria anteriormente, nos estamos moviendo a 3G más base. ¿Cuáles son los cambios? Para obtener el certificado verde, si no ha sido vacunado o curado, un hisopo rápido ya no es suficiente, pero necesariamente debe tener almacén molecular. Esto se refiere, por ejemplo, a eventos deportivos o culturales. En el discotecas NS En las discotecasEn cambio, se está evaluando la introducción de la regla 2G: en la práctica, solo entran aquellos que han sido vacunados o curados.

Cuando aumenta el número de camas ocupadas en cuidados intensivos umbral 600se convierte en un semáforoRousseauY la base 2G, que solía ser una hipótesis específico Soder explicó que en algunos casos se amplía significativamente. en un Abastecimiento toma el 3G-plus (Carril verde pero solo con tampón molecular). Pero la gran noticia se trata de lugar de trabajo, donde la obligación de mostrar certificado verde (Se considera limitado a los casos en los que hay más de 10 personas En una habitación). Estas normas se aplican a nivel regional si el semáforo es “rojo”, pero pueden entrar en vigor incluso antes si la incidencia semanal en una región supera los 300 casos semanales por 100.000 habitantes y si la profesión de cuidados intensivos alcanza80 por ciento. Condición que ya afecta 27 condados, Seleccione Soder.