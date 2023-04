Rusia, Prigozhin predijo: “La contraofensiva de Ucrania comenzará el 15 de mayo”

La esperada contraofensiva del ejército ucraniano comenzará el 15 de mayo. Esto fue apoyado por el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en una entrevista en video con el periodista Semyon Pegov, citando a TASS. “El ejército ucraniano está listo para un contraataque. “Estaba siendo frenado por el mal tiempo y tal vez por algunos problemas internos que tenía que resolver”, dijo Prigozhin. “Tal vez nos den un descanso el 9 de mayo, pero el ataque comenzará al 100% antes del 15 de mayo”, concluyó.

El destino de Wagner

Prigozhin luego dijo que la milicia mercenaria del Grupo Wagner podría desaparecer pronto, ya que se quejó repetidamente de la forma en que Rusia estaba librando la guerra en Ucrania y afirmó que las fuerzas armadas regulares no estaban suministrando municiones a sus tropas y acusó a los líderes militares de traición. “Wagner se está quedando sin energía”, explicó Prigozhin. “En poco tiempo llegará a su fin. Nos convertiremos en historia. No te preocupes, cosas como esta suceden”. El bloguero Pegov publicó el clip con las declaraciones de Prigogine en su canal de Telegram. Entrevista por agencia de noticias. ReutersWagner no hizo comentarios. Prigozhin, conocido por su estilo combativo y su sarcástico sentido del humor, dijo que estaba bromeando cuando dijo que sus fuerzas dejarían de bombardear Bakhmut para permitir que las fuerzas ucranianas mostraran la ciudad a los periodistas estadounidenses. Pero también dijo que sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas esta semana debido a la falta de apoyo de Moscú. La semana pasada, expresó su preocupación por un contraataque de fuerzas ucranianas bien equipadas en Bakhmut. En el pasado, Wagner envió soldados a luchar en Siria y en conflictos en África. En enero, EE. UU. designó formalmente al Grupo Wagner como una organización criminal transnacional y congeló sus activos estadounidenses por ayudar al ejército ruso en la guerra en Ucrania.

