Papa Francisco: Quiero ir a Argentina

La entrevista del Papa con el sitio web argentino “Infobae” con motivo del décimo aniversario del Papa Pontífice: esperanzas de cambio en Venezuela y el fin de la guerra en Ucrania, palabras fuertes sobre la situación en Nicaragua, la disciplina del “celibato” , “mala resistencia” en la Iglesia, el voto de Nuestra Señora de no ver la televisión entre los temas tratados.

Salvatore Cernosio – Ciudad del Vaticano



El viaje a Argentina, la esperanza de cambio en Venezuela, la denuncia de la “cruel dictadura” en Nicaragua. En su entrevista con el sitio argentino de noticias, Francisco se centró sobre todo en América Central y del Sur. infobae, a pocos días de la celebración del décimo aniversario de su pontificado. En la conversación en Santa Marta con el portero Daniel Haddad, el Papa abarcó desde temas geopolíticos, como la guerra en Ucrania, hasta cuestiones eclesiásticas, como el acercamiento a los homosexuales y el papel de la mujer, hasta temas más personales. cuestiones (“¿Por qué ya no ves la televisión?”).

La situación en Nicaragua

En particular, el Papa habla de las dificultades que atraviesa actualmente el pueblo y la Iglesia de Nicaragua, donde se ha expulsado la embajada y se han prohibido las procesiones de Semana Santa, así como los constantes ataques a obispos y sacerdotes. El Papa denuncia el desequilibrio de quienes dirigen el país y, en referencia al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, de quien habló en el Ángel el 12 de febrero, agrega: “Tenemos un obispo en la cárcel. Un hombre muy serio, muy capaz. Quería declarar”. Y no aceptó la negación. Es algo que no va acorde con lo que estamos pasando. Es como traer la dictadura comunista del ’17 o La dictadura de Hitler del 35, y traer esa misma dictadura aquí, ¿no? Son una especie de dictaduras crudas. O para usar una linda definición argentina, guarangas (bruto)”.

El vuelo a Argentina

Hablando de Argentina, la pregunta inevitable es sobre un posible viaje a su país de origen. “Estaba programado para diciembre de 2017”, explica Jorge Mario Bergoglio, repitiendo lo que ya había dicho en el vuelo de regreso de Irak: “Primero fuimos a Chile, luego a Argentina y Uruguay. Ese era el programa. ¿Pero qué pasó? Allí hubo elecciones en eso.” Tiempo. Así que tuvimos que ir de Chile a diciembre y luego ir a Argentina y Uruguay en enero. “Argentina y Uruguay se fueron para más tarde… No hay negativa para ir – confirma el Papa -. Absolutamente. El viaje está planeado. Estoy abierto a la oportunidad… Quiero ir a Argentina”.

El régimen en Venezuela y la guerra en Ucrania

Francisco luego vuelve su mirada a Venezuela, declarando que ve un rayo de esperanza en la posibilidad de un cambio de régimen: “Creo que sí -y declara- porque son circunstancias históricas las que los obligarán a cambiar su método de diálogo… Yo nunca cierro la puerta a las posibles soluciones. Al contrario, Tú las alientas”.

El Papa es más cauteloso a la hora de encontrar una solución a la guerra en Ucrania: “Todos están trabajando para esto. Todos están trabajando”, dice. Modi (Primer Ministro de la India, Sr. Dr.) podría hacer algo, no lo sé. Sé que hay muchos árbitros que se están moviendo. Hay un grupo israelí que lo está haciendo bien. Pero no sabemos a qué conducirá”.

bienvenida gay

Homosexuales, mujeres divorciadas y casadas, el celibato son los otros temas abordados por el Papa en la entrevista. Sobre la acogida de los homosexuales, Francisco se remite directamente a las palabras de Jesús: “La gran respuesta ha sido dada” por él, dice. “Todos. Todos. Todos adentro. Cuando el “repetidor” no quería ir al banquete, los dejó ir al cruce e invitó a todos, buenos, malos, viejos, pequeños, niños, todos. Todos. La iglesia está para todos. Y cada uno decide su lugar ante el Señor por lo que Él tiene poder. Esta es la Iglesia de los pecadores”.

“No sé dónde está la Iglesia de los Santos, aquí todos somos pecadores”, repitió el Pontífice, y, como en su primer viaje a Río de Janeiro en 2013, repitió: “¿Quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad, ¿no?, si es como uno de la pandilla de satanás, bueno, defendámoslo un poco, pero hoy en día se está prestando mucha atención a este tema, Jesús llama a todos y cada uno resuelve su relación con Dios como puede o como quiere, a veces quiere y a veces no puede, pero el Señor siempre está esperando”.

El papel de la mujer

En la misma línea, hablando sobre los sacramentos de las mujeres divorciadas vueltas a casar – tema central del doble sínodo sobre la familia 2014-2015 – recordando la “conciencia del obispo” y sugiriendo a las parejas separadas “acudir a su obispo para que él vaya y presentar su situación”.

Mientras que para las mujeres destaca el hecho de que ahora es mayor el número de las que trabajan en la Iglesia: un paso necesario porque “la masculinidad es mala”, dice. “A veces el celibato te puede llevar a la masculinidad. A un sacerdote que no sabe cómo trabajar con mujeres le falta algo, no es maduro. El Vaticano era muy masculino, pero es parte de la cultura, y nadie tiene la culpa. Siempre ha sido de esa manera.” Pero ahora las cosas están cambiando: “Ellas tienen otra metodología, las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diferente al de los hombres. Eso no les resta importancia a los hombres, son diferentes. Y deben complementarse”.

La “disciplina” del celibato

El Papa Francisco hizo una pausa sobre el celibato en la Iglesia occidental para explicar: “Es una prescripción temporal… No es eterna como la ordenación sacerdotal… El celibato, por otro lado, es una disciplina”. El entrevistador pregunta: “¿Se puede revisar?”. “Sí”, responde el Papa.

malas resistencias

Haddad cita luego al cardenal Julián Herans, de 92 años, cuando dice que de los seis papas con los que colaboró ​​”el diablo pudo haber trabajado con dos, Pablo VI y Francisco, siempre para dividir a la Iglesia e impedir la propagación de la Evangelio”. Respuesta: “No puedo juzgar si esto es cierto o no”. Pero a veces hay resistencia, pero es mala resistencia. No el bueno. Porque la buena resistencia es que si haces un buen proyecto, a ver, lo discutimos. Aquí se discute la resistencia al mal y se remonta también en busca de la traición. Pero o soy ingenuo, o no los escucho”. Cosas así hay en la Iglesia, ahí, en el rincón, escondidas”, “Al borde del cisma, esto es lo malo -comenta el Papa-. Por ejemplo, el caso de un conocido obispo americano que era embajador, no se sabe si este señor es católico o no, porque está en la frontera, estas resistencias están mal manejadas, en la Iglesia desde el principio hay ha sido resistencia».“Cuando me critican directamente, lo agradezco -y añade-. A veces no me gusta, pero lo aprecio.

Juró no ver la televisión.

De ahí, un guiño al voto hecho hace 33 años a la Virgen del Carmen de no ver la televisión. Era el 15 de julio de 1990 y mientras estaba con la comunidad en la televisión, “se transmitían cosas que no le hacen bien al corazón, no cosas que están mal, sino esa relatividad que debilita el corazón”. Al día siguiente, en la Misa de la Virgen del Carmen, Francisco “sintió que no tenía que verla sin ningún problema”. Así que dijo “basta”, salvo algunas breves concesiones.