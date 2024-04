¿Podrán nivelar a toda la población? – El clima

“Todas las guerras son muerte y horror, y nuestra constitución nos obliga a no participar en ellas”. Así comienza el discurso de Michele Santoro, invitado del salón de Otto e Mezzo en el episodio del 4 de abril del programa de entrevistas La7. Junto a él, en el estudio de Lily Gruber, está también Luca Guzzi, quien inmediatamente respondió al periodista: “Pero Israel no inició Gaza. Creo que, salvo algunos lunáticos y lunáticos, no hay nadie que no quiera la paz”. en Gaza.” mundo.”

“¿Qué quieres decir con que Israel no empezó la guerra?” “No lo entiendo”, pregunta Santoro, que es imparable en su ataque al Estado judío por la forma en que está llevando el conflicto contra Hamás en la Franja. “Y como Israel no ha comenzado, ¿puede Israel asentar a todo un pueblo?” ¿Y toda una zona geográfica? Hay millones de personas que llevan un pañuelo”. Guerra. ¿Todo esto porque fue atacado? Terrible y devastador, pero los 13.000 niños que fueron asesinados no hicieron eso. Lo que significa que hay rehenes… Entonces Israel toma como rehén a toda la población y dice: “Mira, tengo como rehén a toda la población palestina, si no liberas a los rehenes, no liberaré a toda la población palestina. Esto es inaceptable”.

“No se pueden cometer crímenes de guerra”, continúa Santoro. “Aquí nos enfrentamos a crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu. Si hubieran dejado a los rehenes, me parece poco probable que Netanyahu se hubiera detenido. Necesita continuar la guerra durante mucho tiempo. Mientras haya guerra, ésta durará”. “Mientras la guerra continúe, estoy completamente de acuerdo con eso”, comenta Gruber.