Según las autoridades ucranianas, la "horrible tortura" de civiles por parte del ejército ruso se encontró en Kherson. Las autoridades ucranianas dijeron que la escala de tortura descubierta en Kherson era "aterradora". Según lo que se ha revelado, el gobierno de Kyiv Descubrimiento de crímenes de guerra en Kherson Tras el abandono de las tropas rusas. Después de que las tropas se retiraran de Moscú, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que la ciudad carecía de alimentos y agua. "El ejército del Kremlin destruyó toda la infraestructura de servicios básicos antes de abandonar la ciudad: la población no tiene forma de producir pan y no tiene acceso a agua potable", dijo. Inmediatamente después de retomar la región, Kyiv había localizado dos cámaras de tortura que usaban los militares rusos para torturar a los opositores políticos. Todavía son muchas las historias recogidas por las autoridades ucranianas en los últimos días sobre Arrestos masivos y violencia a expensas de la población. Cientos de personas desaparecidas: Según estimaciones preliminares, al menos 600 civiles fueron secuestrados. Las historias de los sobrevivientes siguen un patrón recurrente: las fuerzas rusas supuestamente allanaron las casas y se llevaron a los sospechosos de "colaboración" con las autoridades ucranianas, acusándolos de esconder armas para Kyiv. Los civiles fueron llevados con una bolsa en la cabeza a centros de detención temporal.

Aquí vienen Interrogado y golpeado por soldados de las fuerzas armadas rusas. Luego, algunos de ellos fueron liberados, otros desaparecieron. Al parecer, algunos fueron llevados a campos de concentración en Crimea, mientras que otros fueron ejecutados. No está claro dónde se escondieron los cuerpos: se teme que pueda haber fosas comunes en las que arrojaron a la fuerza cientos de cuerpos de civiles y opositores políticos. READ "Acuerdo en 10 días", "Putin no para". Negociaciones para la devolución de cuerpos rusos

