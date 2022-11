Le digo al Corriere: hemos buscado la confrontación con Francia y la perderemos.

Estimado AldoY el

Recordemos a los franceses, cuando compran empresas italianas, a menudo por dos centavos o cuando imitan la solidaridad con los italianos y luego maltratan a toda una nación como si fuera un vasallo de Francia y una unión con África. África es un continente de habla francesa que utiliza la moneda francesa y se encuentra en la zona de influencia francesa. Es su propósito y no un solo barco sino todos los barcos de inmigrantes deben dirigirse a ellos.

Donato LusaMilán

He conocido a amigos y clientes franceses durante años, he viajado cientos de veces por Francia por vacaciones y trabajo, y siempre he encontrado amabilidad, respeto y aprecio no solo por mí, sino también por los italianos, que a veces son sobrevalorados por su historia de civilidad, artística. creatividad y capacidad de trabajo. Por otro lado, siempre he sentido algo de la hostilidad que existe en el ambiente político. Un caso claro en la interpretación de la historia cuando decimos que en Francia, a diferencia del resto del mundo, existe una civilización galorromana y no solo romana.

Juan Decio