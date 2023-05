Guerra Ucrania-Rusia, Noticias de hoy | Lula a Putin: “Estamos listos para mediar con India y China” Las bombas caen constantemente

(por Alessandro Trosino) Lo hemos estado esperando durante meses, pero realmente no ha comenzado. allá Negociar un compromiso en Ucrania Es la única alternativa a la victoria militar para cualquiera de los lados del conflicto. Muchos estados y autoridades lo han intentado durante algún tiempo, pero fue en vano. Y no siempre fueron iniciativas honestas.

Esta vez salen al campo tres jugadores importantes, aunque muy diferentes: Porcelanael Brasil y el papá. Todavía estamos en las primeras etapas: no se esperaba mucho, pero aún es el primer paso.

Porcelana

Lee HuiEl Representante Especial de China para Asuntos Euroasiáticos, que está de visita en Moscú, sostuvo ayer conversaciones de 90 minutos con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Finalmente, salió el habitual comunicado de prensa. Pero según los rumores de que Wall Street Journal, Li Hui había entregado a Europa el resultado real de las negociaciones: Rusia debería quedar en posesión de las partes de Ucrania que ahora ocupa, es decir, las regiones anexadas. Y el diario estadounidense explica que la propuesta no fue aceptada por Kiev ni por sus aliados europeos.

Vaticano

Entonces allí La Misión de Mantenimiento de la Paz del Vaticano. No hay fecha todavía, pero Moscú, de nuevo por boca de Lavrov, ya lo considera “positivo”. El ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, da la bienvenida a Moscú para que asista. Cabe recordar que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ha mostrado interés en la mediación del Papa, y Parolin explica que “Kiev no se inclinará por la mediación en el sentido estricto de la palabra”. Pero la misión del Vaticano no tiene un objetivo inmediato para la mediación, dice: “Pretende crear una atmósfera, es decir, ayudar a avanzar hacia una solución pacífica”.

Brasil

El presidente ruso, Vladimir Putin, renovó la disposición de Moscú para el diálogo sobre Ucrania durante una entrevista telefónica Con su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. Según el Kremlin, el camino diplomático “todavía está bloqueado por Kiev y sus patrocinadores occidentales”, pero Lula, por su parte, dijo que estaba listo para liderar el diálogo.

Mientras tanto, la guerra

Escaramuzas, posiciones tácticas, declaraciones preliminares. Pero mejor que el ruido de las armas que no da señales de detenerse. Dnipro ha estado bajo ataque durante una semana. Una clínica de tuberculosis fue atacada: dos muertos y 30 heridos, incluidos dos niños. Faltan tres médicos.

