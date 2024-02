Rusia, piloto fugitivo asesinado en España

Maxim Kuzmenov, el piloto ruso que desertó viajando a Ucrania en un helicóptero militar en agosto del año pasado, fue asesinado en España en Villajoyosa, en la región de Alicante.. Los medios ucranianos publicaron la noticia basándose en información proporcionada por los líderes de inteligencia del Ministerio de Defensa. Kuzminov podría haber sido asesinado a tiros en un aparcamiento hace una semana, pero los contornos de la historia, que también encuentra espacio en TASS, aún no han sido aclarados. Según la agencia rusa, el piloto había estado sufriendo recientemente problemas relacionados con el alcohol y las drogas.

Kuzmenov había desertado cruzando la frontera bajo el control de un helicóptero Mi-8, aterrizando en la región de Járkov y entregándose a los servicios ucranianos que esperaban su llegada. Había otros dos miembros de la tripulación con él, que luego fueron eliminados. Un portavoz de la inteligencia militar ucraniana dijo más tarde que Kuzminov recibiría el equivalente a 500.000 dólares como recompensa. El piloto explicó que desertó porque estaba en conflicto abierto con la invasión ordenada por Vladimir Putin: “Me duele lo que está pasando: asesinatos, lágrimas y sangre. En Ucrania no hay nazis ni fascistas, no quiero eso”. “Ser cómplice de los crímenes rusos”.

Los cuerpos de la Guardia Civil están investigando el caso. El crimen se suponía cometido el pasado martes, pero no hay certeza absoluta sobre la identidad de la víctima: “Podría ser un mentiroso y podría ser otra persona”, dicen los investigadores. Los medios españoles informaron sobre el descubrimiento del cuerpo de un ucraniano de 33 años el 13 de febrero. Según Eureka News, no hay duda: es Kuzminov. Sin embargo, las edades del asesinado y de Kuzminov no coinciden. “El piloto ruso tiene actualmente 27 años, mientras que el fallecido encontrado tiene 33 años”, escribió RBC-Ucrania.

Según la prensa española, que habla de un “ajuste de cuentas”, el cuerpo fue encontrado el pasado martes en la ladera de un aparcamiento en la zona de La Cala. Un vecino dio la alarma. Efectivos de la Guardia Civil también encontraron un coche calcinado en la cercana localidad de El Campello.