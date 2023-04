En documentos clasificados de EE. UU., la superioridad aérea china en los cielos sobre Taiwán – Corriere.it

1) El informe del Pentágono Excellence in the Straits One (ya no clasificado) apunta a esto El avión Red Star tomaría rápidamente el control del espacio aéreo alrededor de Taiwán en caso de guerra. Los líderes de Taipei también dudan de que el sistema de defensa de la isla pueda detectar y contrarrestar con precisión los misiles disparados por los adversarios chinos. Otra fuga de documento de Discord, recuperada en la web por mi corresponsal El Correo de Washington Será leído con interés y satisfacción en Pekín: contiene una confesión Solo la mitad de la flota de aviones de Taiwán podría enfrentarse al enemigo.; Incluso sabiendo que se enfrentaban a un ataque inminente, la Fuerza Aérea de Taipei necesitaría una semana para retirar sus cazabombarderos dentro de búnkeres protegidos, por lo que los chinos tendrían mucho tiempo para atacar a los que permanecían firmemente en el suelo.