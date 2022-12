“Gran Hermano Vibe” eliminó a Charlie Gnocchi

Salimos inmediatamente con Oriana y Antonino. Signorini los envía a ambos a Superled. Después de la pasión, ¿qué queda? Alfonso pregunta y Oriana responde “Nada, ni siquiera la amistad”. La forma en que la trató no sentó bien a los españoles, calificándolo de error y comparándola con Ginebra, con quien se lleva muy bien. Lo que Oriana no soporta es que Antonino la acuse de hacer películas de ‘Beso en confesión’ cuando había ‘mil besos debajo de las sábanas y no solo ese! Que asco’.

Después de ver el video con un resumen de los últimos eventos, las discusiones se reanudaron directamente. Oriana también comienza a dar pistas sobre los motivos de la separación entre Antonino y Belén, pero Spinalbese no responde y prefiere seguir adelante. La reconstrucción que ambos han hecho de su historia y sobre todo de la forma en que se separaron es todo lo contrario. Oriana también discute con Broganelli quien la arremete desde el estudio y cuando la española le dice “¡Vamos, amor!” Ella responde con decisión: “Bebé, díselo a tu hermana”.

Antonella y Eduardo entre lo alto y lo bajo – Después del episodio del sábado, los dos volvieron a estar juntos, tuvieron la oportunidad de hablar y superar el malentendido que los separaba. En un momento de paz, Eduardo le pide a Antonella que haga un trato: “No tienes que decirlo cuando estés conmigo”, refiriéndose a Antonino. Pacto o no, los dos están felices de volver a estar juntos.

primer resultado para radio Los seis candidatos se ponen de pie y dan la espalda al liderazgo, esperando la respuesta de la audiencia. El primero en escapar es Antonino, seguido de Jael y Patrizia. Así, saldrá la fiel del trío Sarah Attilio Charlie.

sorpresa navideña – Alfonso muestra el video de Tata Carla, quien ingresó a la casa en los últimos días mientras los Fiboni aún dormían, para evaluar el nivel de limpieza y desorden. Signorini advierte a Vipponis que la mujer ha entrado en la casa y va a pasar un rato con Vipponis. Te alojarás en un entorno que recrea un refugio de montaña para que te sientas cómodo desde que llegaste del Tirol del Sur. La niñera inmediatamente realiza una gira de inspección, acompañada por Tavasi y Onestini. Serán días difíciles…

el cuidado de george Ciupilán solo tiene un romance significativo a sus espaldas, con Samara. Una historia que duró cerca de un año y terminó de manera abrupta y tormentosa. Ahora el influencer está aquí para conocer a George. El niño fue llamado al jardín. Empezó a congelarse y George vio a Samara entrar al parque. El chico no puede moverse pero toda su expresión es un plan… Samara le dice que lamenta que todo haya terminado y que le gustaría entablar una amistad madura con él. “Es ridículo verte aquí, no me lo esperaba y obviamente acepto las disculpas”, dijo una vez que paró el congelamiento.

Attilio en el ojo del cajón – Romita Durante las nominaciones del último episodio tuvo un intenso encontronazo con Charlie y Wilma. Un coloquio en el que también participó Patrizia. En el postepisodio continúan las discusiones y Attilio hace comentarios muy fuertes hacia ambos y Romita incluso los define como “asco humano”.

Un regalo para Antonino Spinalbese es convocado a Superled donde lo espera un paquete. Viene de una mujer… Un nuevo fibo está a punto de entrar en la casa. Esta es Dana Saber, una vieja conocida de Antonino. Alberto también lo conoce y lo describe como “caliente en el lugar correcto”. Antonino es invitado a abrir el paquete en el que encuentra una bufanda que no le dice nada… pero en realidad le pertenece y se la regaló a Dana hace unos años después de conocerla, porque llovía mucho. Entra la Chica Superled pero Antonino no la recuerda para nada.

ex-club – Desde el inicio del reality, Antonino ha tenido afinidades con diferentes mujeres: Jennifer, Gielle y Oriana. Luego está Antonella, con quien tiene un vínculo especial. En los últimos días, los tres ‘ex’ no pierden tiempo hablando de los goles de Antonella hacia Spinalbese. En particular, Ginevra está convencida de que si Antonino hace un “medio movimiento”, Antonella correrá inmediatamente hacia él. Sin embargo, Lamborghini no quiere hablar con Antonella porque es demasiado agresiva. Antonino, por su parte, dice estar convencido de que el interés de Antonella es solo una suposición ajena. En todas estas discusiones, Antonino pasa cada vez más tiempo llevándose las manos a las sienes como si quisiera eclipsarse. Concluye entre risas: “Dejo a Alfonso -dice-. Me quiero ir a casa”.

Veredicto final de la radio Los tres supervivientes se levantan. Alfonso lee el veredicto: La primera en salvarse es Sarah Altobello, y entre Charlie Gnocchi y Attilio Romita, Charlie queda descalificado.

Luca y la relación con su padre En los últimos días, Salatino ha hablado de la difícil relación que mantiene con su padre. Tema doloroso para él tocar. Alfonso lo convoca a Misterio. Entre lágrimas, Luca explica que la rudeza de su padre tardó en comprender. Incluso no decir un simple “te amo” no era fácil de entender. Así que Luka tiene que mudarse al jardín. Aquí está, congelado, y entra su padre. Lo que le dice que debería haberlo abrazado más, acariciarlo más. Se disculpa diciendo que lo criaron de esa manera, pero agrega: “Te amé, te amo y te amaré. Porque eres mi sangre”. Luego entra también la madre de Luca.

Es hora de empezar Ginebra – Es hora de Lamborghini. La muchacha entabló una importante relación con Antonino, quien, hablando de ella en confesión, se dejó llevar, hablando de algo más que amistad. Alfonso les ordena salir al patio para pasar sus últimos momentos juntos.

nominaciones Los favoritos del grupo esta vez son Patrizia, Nikita, Daniele y Onestini. Sonia le da inmunidad a Attilio mientras elige a Uretta Gyale. En Superled, es el momento de las nominaciones claras. Antonella comienza a votar por Micol, quien le devuelve el “favor”. En cambio, Luca mencionó el nombre de Sarah. Orellana votó por Antonella mientras que Antonino eligió a Eduardo. Dunamaria, por otro lado, corresponde. Wilma nomina a Oriana. Sarah votó por Tafasi, mientras que George eligió a Antonella. Tavassi hace lo propio mientras cierra a Alberto con la candidatura de Antonino.

Saludo musical en Ginebra Todos los Vipponi van al parque donde Ginevra canta una vista previa de su nuevo sencillo “I See U”. El deejay que la acompaña es Alessandro Basciano. También con ellos está Sophie Codigoni, quien está esperando una niña que a partir del 9 de enero será la nueva Bonas en Next Another.

otra entrada – Pero hay tiempo para entrar en otro. Andrea Maestrelli, modelo profesional, sobrino del gran Tommaso Maestrelli, entrenador de la Lazio, Giuseppe Materazzi. Maestrelli es también exmarido de Nicole Murgia, con quien había estado coqueteando el verano anterior. Se saludan de inmediato y ambos explican que no duró mucho porque no se llevaban bien a nivel de personalidad.

Últimas nominaciones – Vas a las nominaciones de la secta. Patricia vota por Oriana, Onestini nombra a Antonino mientras que él nombra a Nikita Antonella. Luego le toca a Daniel, quien nombra a Sarah. Es el turno de Attilio de elegir a Wilma. Gielle cierra y nombra a Antonella. Así están nominados Antonella, Antonino, Oriana y Sara. El destino de los demás estará en sus manos. El episodio termina con Charlie llegando al estudio y Oretta Bertie cantando “Bianco Natal”. Primero, sin embargo, Signorini anuncia que Sonia no estará presente en los próximos dos episodios y será reemplazada por Soleil Sorge y Pierpaolo Pretelli.