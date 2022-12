Emma Maron, la enfermedad que no deja salida a su vida: “Dos meses”

La cantata de Apulia revela la terrible experiencia que la marcó tan profundamente. La respuesta de los médicos fue espantosa.

Corría el año 2009 cuando Emma Maroney daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En ese período, de hecho, participó en uno de los programas de talentos más exitosos de la televisión italiana, Amici, del que salió ganadora.

La novena versión, que es realmente memorable porque fueron muchos los alumnos que salieron del espectáculo y lograron alcanzar cierto éxito, tanto en el campo del baile como en el campo del canto. De esta experiencia de todos modos Su carrera ciertamente despegó.

En los últimos años se ha ganado el corazón de millones de italianos gracias a su carisma y talento. Talento La llevó a alcanzar metas que nunca podría haber soñado.. Incluso como ex alumna, se convirtió en juez de la decimocuarta edición de X Factor, junto con Mika, Manuel Agnelli y Hell Raton.

A pesar de estos maravillosos años pasados ​​en el mundo de la música y el espectáculo, Maroun nunca olvidó la mala experiencia que tuvo a los 24 años. De hecho, incluso antes de participar en Amici y hacerse famosa, los médicos le dieron una noticia que cambiaría su vida para siempre.

Fue diagnosticado en 2008. un tumor en el útero;. La noticia la conmocionó y la arrojó a la oscuridad. No solo eso, antes de someterse a una cirugía para extirpar el tumor, los médicos le dijeron que si la cirugía no salía bien, solo le quedarían dos meses de vida.

Según la propia cantante, si la cirugía fallaba, antes de pasar por el quirófano, firmaba los papeles de donación de órganos, sin el conocimiento de sus padres y familiares. historia dramaticaque pocos conocen, sobre todo porque sucedió antes de que alcanzara la fama.

Sin embargo, la ex alumna de Amiichi nunca dejó de sonreír y de tener esa mueca que la caracterizó todos estos años, que es la misma que los fanáticos han aprendido a apreciar y amar. Pero Emma recuerda bien ese día: “Al día siguiente de la operación ya era otra persona, sentí que había ganado, me levanté de la cama y me saqué el catéter yo misma… supe que estaba curada. me rompí Acabo de salir del hospital con muletas. Pero salí como ganador…”.