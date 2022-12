Un acalorado choque entre Wilma Goesch y Oriana Marzoli – VIP Gran Hermano

La nueva semana VIP comienza con una lucha matutina. Molesta por la escasa cooperación de sus compañeros de cuarto, wilma No contuvo su ira e inmediatamente se abalanzó sobre él. OrianaLa cantante acusa a la influencer de no poner en el fregadero el plato que usa para desayunar.

“No era mi clase” gritó Oriana quien, tras admitir que no fue la responsable, trató de explicar quién era el culpable Sara.

No convencida por el relato de su compañera de cuarto, Wilma en este punto intenta investigar para encontrar al culpable. Oriana comió allí. Dice dirigiéndose al otro VIP y agrega “Esta mañana me duché aunque no era mi turno”. Molesta por la falta de cooperación de la influencer, también exclama: “Nunca lavas los platos”.

Oriana sigue sin aceptar las acusaciones de Wilma: de hecho, el VIP intenta explicarle que -además de no ser declarada culpable- ha estado esperando para recoger el detergente y terminar el desayuno para poder limpiar todo.

Interferir en el discurso también es patricia quien, estando dispuesto a hacer alguna orden, concluye: Todos se lavan por la mañana..