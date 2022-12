Sanremo 2023, Ana Oxa ignora a la esposa de Amadeus y no deja de entrevistar – Corriere.it

a Simón Marchetti

Giovanna Civitello llamó a la cantante para “La vita live”, pero se fue sin decir una palabra. Frost en el estudio, luego la comitiva del artista respondió a través de las redes sociales: “No se esperaba que hablara, hay una parte desfavorable en la opinión”.

“¡Anna, hola! ¿Puedo hacerte una pregunta rápida?”, de hecho, pregunta Civitello Oxa, después de estrecharle la mano. Pero el artista, con gafas de sol y un sombrero negro, se va sin decir una palabra. “No podemos preguntarle una pregunta Pronto. Volvamos a intentarlo», responde el reportero con una sonrisa a la cámara, mientras en el estudio el director Alberto Matano no oculta su molestia por la situación de Oxa. No hace falta decir que, video Rápidamente se generalizó, provocando interminables críticas. La respuesta de la cantante llegó desde las redes sociales, con la firma de su colaboradora, Milly.

“Ana Oxa no tenía que hacer entrevistas, estaba en Sanremo por cosas que ya estaban montadas: presentar el título de la canción y sacarse una foto. Todo es gratis – Él lee una publicación de Facebook. -. El resto es sesgado, porque todo el mundo sabe que, a diferencia de otros artistas que no están de acuerdo con Rai, él no tuvo la libertad de responder. Por lo que se decidió alejarse, sabiendo que hay un aspecto desfavorable en el dictamen». Una vez resuelto el tema de la entrevista perdida, la carta sigue atacando a la prensa en general.