Dana Saber: “Estoy sola” – Gran Hermano VIP

antonella Está pasando por una situación bastante complicada en casa y, tras haberlo comentado con la mayoría de sus compañeras de piso, las nuevas entradas son un soplo de aire fresco para ella.

La persona importante se acercó de inmediato. Danen busca de su cercanía. Solo en su compañía Antonella habla del ambiente de tensión que la envuelve. “Lo hicieron por mí, no parece que me porté mal y cambié mi forma de hacer las cosas” dice, convencida de que no hizo nada malo para merecer ser rechazada por tantos.

“No es fácil vivir durante tres meses”. Convencido de que Dana pronto se dará cuenta de la dificultad de este camino, agrega el ex espadachín. “Estoy completamente solo” Dana comenta, reconociendo que ya tenía una idea de sus colaboradores: “Hay personas con las que puedo relacionarme y personas con las que nunca me llevaré bien”..

Antonella está de acuerdo, pero la invita a que se dé su tiempo y conozca mejor a todos sus compañeros de cuarto antes de emitir un juicio. Sin embargo, Dana explica que pocos de ellos le prestaron atención y trataron de conocerla. Lástima que no se acercan. comenta Antonella, criticando a sus compañeras de cuarto.

De todos, parece que Dana estaba más unida a ella. luca onestini: “hermoso” Dice con una sonrisa en los labios.

Después de menos de veinticuatro horas en la casa, parece que Dana ya ha encontrado algunos aliados: ¿le dará el tiempo la razón?