Giroud: “Marqué goles pesados, es un honor para mí reescribir la historia del Milán con Ibra. Leao llegará a un nivel muy alto”

Olivier Giroud concedió una bonita entrevista a Tuttosport donde enseguida contó sus sensaciones tras ganar el Scudetto: “Este Scudetto es realmente una emoción loca. Sabes, en mi larga carrera he ganado algo, pero eso es especial porque es como si los jugadores “Esperé once años, como la afición, con los que se ha creado una cierta ósmosis. Sentimos sus sentimientos por este Scudetto y estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo que tiene tanta afición. También nos lo hemos pasado genial, el Milan es un gran club, ganando mucho en Italia y en el extranjero. Entonces, para un club como este, permanecer 11 años sin saberlo es doloroso. No existe. Finalmente hemos puesto fin a esta injusticia”.

objetivos pesados – El delantero francés terminó la temporada con 11 goles en la Serie A, algunos muy pesados ​​como los ante Inter, Napoli y Sassuolo: “No muchos, pero afortunadamente marqué los goles realmente importantes, que marcaron la diferencia. me hizo entender de inmediato que es realmente merecido… Doble: porque habíamos ganado el partido, pero también porque íbamos adelante en los enfrentamientos directos. Y si hubiéramos empatado en Reggio con Sassuolo, tendríamos ganó el título de todos modos. Para los Saelemakers, cuando se perdió el fácil 2-0 Napoli que nos habría permitido tomar la delantera incluso en los partidos cara a cara con Spalletti. Eso es para la suerte en el Inter, lo pensé. “Si pienso en la cantidad de goles marcados, no estoy particularmente satisfecho. Pero si pienso en el valor de mis goles, entonces sí, estoy muy contento con lo que he hecho. Y hasta ahora la piel de California viene a mí, más tarde”.

Ibrahimovic – Una pregunta sobre Zlatan Ibrahimovic no podía faltar: “Para mí es un honor reescribir la historia del Milan en su empresa. Es unos años mayor que yo, y cuando aún tenía que ser futbolista, él era mi punto de referencia. Su carácter en el equipo es muy importante. Cuando habla, todos escuchan y nadie se distrae. Incluso después de vencer a Sassuolo, habla en el vestuario. Se siente como un macho alfa. Felicitaciones a todos los jugadores y a todos los equipos. personaje. Siente un corazón valiente en su personaje. Y yo, quedándome en la metáfora cinematográfica, puedo ser un luchador de este grupo. Ibra es un gran jugador y una gran persona. Dije que estaba muy orgulloso de ganar con él. Me encantaría verlo con tanta ilusión después de tantas victorias, para mí es como un hermano mayor”.

LEO – En cuanto al futuro, Giroud se centra mucho en Rafael Leao: “Vi nada más llegar a Milán, que tiene un potencial grande y muy maravilloso. Y que si hubiera conocido sus capacidades, hubiera estado alto, muy alto”. Tiene solo 22 años y en mi carrera he jugado con muchos jóvenes de su edad: pero sinceramente no recuerdo a uno fuerte, espero que se quede con nosotros, es el jugador indicado para seguir creciendo. y perseguir nuevos objetivos. Si mejora su continuidad, no debe ponerse límites. Llegará a un nivel muy alto. El otro día ganó el MVP del torneo. Me acerqué a él y le dije que esa no debería ser la meta. para él, sino sólo el punto de partida hacia dónde?