Giorgione, pasado por el bisturí, se vio obligado a pasar por el quirófano para salvarse: lamentablemente no le quedó otra opción

Giorgio Barchiesi, Giorgione para sus amigos, tuvo que pasar por el quirófano para salvar su vida. ¿Qué pasó con el presentador de televisión?

Giorgio Barchiesi, Giorgione Es amado y opuesto a todos al mismo tiempo, como siempre ocurre con los personajes de televisión. Es un personaje en todos los sentidos de la palabra.

Sin embargo, el rostro de Gambero Rosso, el canal temático dedicado a la gastronomía, donde ha presentado varios programas de cocina, se define como hotelero y no como chef.

Se cuenta el motivo de esta extraña aclaración Milán Marittima en vivo Donde dijo: “Chef significa el jefe, el que lidera el equipo después de años de formación. Me siento como un hotelero, alguien que acoge a la gente, les da la bienvenida, los hace sentir cómodos y les cocina 'como a mí me gusta'”.

Por este motivo es muy criticado. No siguiendo los dictados de la cocina sana o gourmet imperante en todas partes, prefiere utilizar “cocina sucia y podrida”, como él la define, que utiliza “aceite como si fuera lluvia” y kilos de mantequilla. Como la grasa no es mala para todos, depende de cada individuo, dice.

Giorgione pasa por el quirófano para salvarse

giorgione Nunca ocultó su amor por la buena, rica y deliciosa cocina. Frito, gordo, todo lo que los demás miran con horror, lo prepara en su cocina y lo muestra a su público. dijo en la puerta Camarón rojo Quien, a pesar de su enorme tamaño, no padece ningún problema de salud particular.

Él reveló: “Soy muy graso y no tengo problemas. No tengo el colesterol alto ni la tensión alta. Desde hace 66 años siempre he comido de todo. Cuando era niña comía pan caliente con manteca y morcilla con chocolate para el desayuno.” Sin embargo, lo hemos visto perder mucho peso con el tiempo.

Proceso necesario

giorgione Ha perdido unos 60 kilogramos y está ahí para que todos lo vean. Luego de que su peso alcanzara los 180 kilogramos, según admitió, en 2015 se sometió a una cirugía para tratar la obesidad por necesidad. La banda gástrica es necesaria para mantener su salud.

a mensajero Incluso confesó “Me quedé dormido en el coche y era un peligro para mí y para los demás”. En definitiva, el peso extra le causó algunos problemas y las cosas podrían haber salido muy mal. A pesar de esto, sin embargo, siempre Camarón rojo El anunció: “Mi desayuno ahora, cuando tengo prisa, es una rebanada de pan o stracchino con aceite y salami, o mortadela, coppa o jamón. Pan, mantequilla y salami es lo mejor”. No será giorgione, A diferencia de eso.