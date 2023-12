Giorgio Chiellini se retira. Llega el anuncio oficial del exdefensor de la Juventus – Corriere.it

Los aficionados de la Juventus lo querían tanto como sus oponentes lo odiaban, logró que todos estuvieran de acuerdo cuando vistió la camiseta de la selección nacional, con acciones que permanecen en la mente de todos (pensemos en la moderación contra Saka en la final de la Eurocopa contra Inglaterra), que Es muy raro para un defensor. chiellini, Muchos lo consideran no un gran talento natural a nivel técnico, sino más bien un milagro de aplicación y perseverancia en los entrenamientos, y parece ser el prototipo de jugador inteligente en el campo. El que golpea pero a escondidas, el que atrapa al rival pero lo hace aunque se escape de las cámaras aunque esto inicialmente fue facilitado por una época en la que el VAR aún no había llegado. Los maliciosos dirán que siempre estuvo protegido por la “grandeza” de la Juventus y el asombro que los bianconeri inspiraban en la clase arbitral, pero para un jugador y defensor tan “físico”, es extraordinario que con sólo la camiseta bianconeri haya recibido 2 marcas rojas directas, de un total de 5 expulsiones.

En definitiva, si empieza un juego, normalmente siempre lo termina. Siempre fue un problema para los oponentes. Por qué Chiellini Seamos realistas, en el campo era duro e incluso malo, pero nunca se enfadaba, de hecho, sonreía en los últimos años. “Tengo que encontrar un ‘enemigo’ en cada partido. Para un defensor, enfrentarse a un atacante es clave, pero ahora estoy más tranquilo que cuando era joven”. En definitiva, sabía que su misión era impedir por cualquier medio que el delantero marcara. No se avergonzaba de eso.