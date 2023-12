Napoli-Inter sobre el VAR: “¡Tenía el balón, sin ningún error!” Toque muy ligero, sin penalización’ | primera página

Abrir var. DAZN Escucha las conversaciones que tuvieron lugar entre el árbitro y la sala del VAR con motivo de algunos episodios polémicos en los partidos del campeonato de la Liga italiana. Lo más destacado del decimocuarto día del torneo. Nápoles – Inter (0-3). El árbitro es Massa, con Marini y Mariani en el VAR, se disputaron dos incidentes.

Y no hagas eso – Al final de la primera parte, Calhanoglu abrió el marcador finalizando la acción iniciada por uno. El contraste entre Lautaro y Lobotka: “Posible error Cuando pase en juego, comete el mayor número de errores posibles al pasar el balón… nada…reviso todo… El balón y luego hay un choque y se va… No pasa nada, cogió el balón y lo jugó claro… un gol normal.“.

En el estudio estuvo presente el responsable del sector técnico de La Haya, Mathieu trévolonaque analiza: “Al-Hakam y Farr tienen la misma idea y la misma lectura de esta acción, y también la experimentan independientemente el uno del otro, y así al final se unen en la misma percepción de la ausencia de cualquier acción desagradable. .”

Ninguna penalización Luego, en la segunda parte, el marcador parcial fue 0-1. El Nápoles pide sanción para Osimhen por su contacto con Acerbe: “¡Nada, juega! Espera un momento… Lo detengo en el punto de contacto… No veo nada… Mira, en mi opinión está tocando el siguiente pie… Protege, juega a la pelotaY estaba ahí… para mí. Es un toque muy ligero…mira la intensidad…para mi no es nada…la verificación está completa“.

trévolona Comentarios: “El árbitro inmediatamente da un mensaje claro sobre su idea, pero el VAR investiga muy cuidadosamente todas las cámaras y velocidades. El elemento clave es la intensidad.Aquí vamos a descubrir cuánto es esto realmente. El toque no es completo, sino parcial. Tal vez fue grave y, por tanto, ¿qué tipo de razón pudo haberlo causado?. La selección final se vuelve a compartir. “El árbitro es coherente con sus normas y con lo que le pedimos, y estamos contentos con su elección”.