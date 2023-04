Gianluca Ginobel Edad, calificación educativa, novia famosa, fotos de Instagram antes y después: todo sobre el cantante de Il Volo

Miembro de Vuelo, Gianluca Ginoble está felizmente comprometido hoy: pero ¿conoces a su pareja? Háganos saber más sobre su vida privada y su carrera.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto son muy reservados con respecto a su vida privada, a pesar de su gran fama. Hablemos de algunas curiosidades poco conocidas del primer poeta mencionado.

Uno de los cantantes de ópera más queridos de nuestro país, fundador y miembro, junto a sus colegas y viejos amigos, Piero Baroni e Ignacio Pochetto, del trío Il Vollo. Un grupo que lleva la música italiana a lo más alto en todo el mundo. Puros talentos, a pesar de la mala reputación, los miembros Vuelo Siempre han sido muy reacios a hablar de su vida privada. Hoy, por ejemplo, hablemos de Gianluca Genoble.

profesión de letrista

En comparación con sus colegas, Gianluca Ginoble suele publicar en las redes sociales instantáneas de sus vacaciones o flashes de su vida cotidiana. Las imágenes renderizadas se ven muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, como en esta toma, por ejemplo, donde lo vemos en una versión decididamente oscura. Nacido en 1995, Ginobel comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música desde niño, gracias a su amado abuelo quien inmediatamente intuyó su gran talento. Ginobel comienza a participar en diversos concursos de canto, pero el gran éxito llega en 2009, durante la participación en el programa Rai Uno. les dejo una cancion. En esta ocasión, de VueloJunto a Piero Baron e Ignacio Pochetto.

La vida privada de Gianluca Ginobel

Desde hace más de un año, Gianluca Ginoble vive un hermoso romance con él Eleonora Venturini Storaro. Los dos, de vez en cuando, han publicado algunas fotos lindas en las redes sociales, incluso si tenían largos períodos de tiempo entre ellos debido a su trabajo. Orgullosa de sus parientes famosos, Eleonora es de hecho la nieta de Vittorio Storaro, un famoso director de fotografía que ganó tres premios Oscar en su carrera. Storaro ha dirigido la fotografía de importantes películas como El último emperador – Por Bernardo Bertolucci – Fin del mundo ahora Y rojos

Eleonora Venturini Storaro es diseñadora gráfica y se graduó en Moda y Ciencias de la Moda en la Universidad La Sapienza de Roma. Después de graduarse, asistió al prestigioso Istituto Marangoni de Milán, en particular a un curso de diseño de moda. La relación entre ambos es próspera, según confirma el propio Gianluca Ginobel en Ensayos muy cierto, presentado por Silvia Tuvanen en Canale 5, hace algún tiempo. De hecho, reveló:Estoy comprometida, el nombre de mi madre Eleonora. Hoy estoy verdaderamente inmerso en el amor, puedo decir abiertamente: soy feliz. En el pasado, las óperas a menudo invadían las brillantes portadas italianas. Uno de sus escarceos más famosos es el del influyente y ex náufrago D.J. Isla de las celebridadesMercedes Henger y la ex estrella D Bubba y el frikiPascualina Sana.