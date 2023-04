Gf Vip 7, Luca Onestini revela si alguna vez ha tenido noticias de Ivana Mrazova

Por la tarde, un nuevo episodio de Casa Chi salió al aire y fue estrella invitada, después del último episodio de Chi. Presenciamos la victoria de Nikita PelizonÉl era luca onestini Quien habló primero de la victoria de su antiguo compañero de aventuras:

No estoy animando a nadie, pero definitivamente estaba apoyando a personas cercanas y amigos. No la estaba apoyando a ella, pero Nikita ganó, así que felicidades. Soy muy bueno, y lo seguiré haciendo siempre. He visto que ha perdido a sus mejores amigos y no quiero que viva en la soledad. Me pareció extraño que el papel que interpretó fuera un creyente, pero está bien. La audiencia decidió premiar esta situación, ya tiene guión para el próximo estreno.

entonces Lucassiempre alrededor NikitaQuiso comentar las declaraciones de la ganadora de Gf Liberar Esta mañana en Che on you Lucas:

Creo que deberías seguir apegado a esta línea. Todo me pareció exagerado, pero cada uno toma sus propias decisiones. No creo mucho en esas cosas aquí, pero no odio. La felicito, espero que disfrute de la vida.

Es inevitable durante la entrevista preguntar sobre la relación en la casa con su ex novia. Ivana Merazova. y sobre eso Lucas Reveló cómo fueron las cosas entre ellos y si se sentían:

Cuando entré fue un sentimiento muy fuerte, era importante ver un rostro que revolvía todos estos sentimientos dentro de ti. Recuperamos una relación que no teníamos, fue la emoción más fuerte que viví en casa. Sentimos que estaba bien. Veamos qué pasa. No descarto volver, pero con mucha tranquilidad y sin prisas ni presiones. Nuestra vida nos espera gratis, veamos que nos espera.

Mientras que con respecto a los siete candidatos, Lucas Él afirmó:

yo tenia gente que lo amaba, se lo merecia EduardoY Oriana Y también por varias razones. Yael. Aunque esperaba que alguien ganara Oriana pellizcar más.

entonces a onestini Se le preguntó si le gustaría estar en un espectáculo de llamas ex, es decir el amanecerY Iván Y NikitaY no mucho después respondió:

Es una especie de obsesión para algunas personas, esta obsesión puede molestarme pero en realidad no me importa. Soy arrogante, no digo nada. Nunca hablé de personas específicas, ni di entrevistas, excepto Ivana. Es diferente con ella.

Finalmente, Luca anuncia que participó en la nueva edición de Back to School y que uno de los concursantes no aprobó el examen final. No da nombres pero Sully también está en el elenco y sus palabras parecen estar relacionadas las cuales son: