La reina Isabel, hija de Kate Middleton, rompe a llorar

Kate Middleton Ella estaba muy interesada en proveer para los niños. Jorge y Carlota durante un funeral Reina ElizabethPero eso no fue suficiente para que la princesita dejara de llorar cuando el ataúd de su abuela fue colocado en la silla en Wellington Arch al final del funeral de estado. Un momento muy poderoso para un niño de 7 años. Aunque hay quienes interpretan el gesto de la niña como por un grano de tierra que le entró en los ojos.

George y Charlotte en el funeral de la reina Isabel

Como se sabe, Kate Middleton y William decidieron que sus hijos mayores, George y Charlotte, participarían no solo en el funeral de su bisabuela, sino también en el cortejo fúnebre. Camina detrás del ataúd tirado por un caballo. hacia su destino final. La única persona que “sobrevivió” es Lewis, de 4 años, a quien se considera demasiado joven para estar presente en este triste evento.

George y Charlotte estuvieron impecables durante el servicio. Siempre al lado de su madre, Kate Middleton, se dieron la mano y cantaron durante la misa, Sin perder la compostura.

Charlotte con broche regalado por la abuela Elisabetta

George, el futuro rey, vestía un traje oscuro con corbata negra y camisa blanca. Siempre se mantuvo tranquilo y atento, superando el duelo y a nosotros durante la larga fiesta que, en conjunto, duró más de cuatro horas. Charlotte apareció en cambio con un abrigo de lana negro, firmado por Ancar con cuello y botones de terciopelo, y un sombrero con cinta anudada en un lazo, de la afamada sombrerera Jane Taylor, bailarinas adhesivas. Es la primera vez que la princesita se viste de negro. Y sobre todo, se sujeta un alfiler al abrigo, Un regalo especial de Isabel II.

La pequeña, impecable como siempre, no pudo contener las emociones ataque de llanto Mientras el ataúd de su abuela salía de la Abadía de Westminster para ser llevado a Windsor, En la iglesia de San Giorgio donde descansará para siempre Junto a su amado esposo Filippo.

Carlota se echó a llorar

Entonces Charlotte llora y se tapa los ojos con la mano. Detrás de ella está mamá Kate con la cabeza gacha, su hermano George moviéndose visiblemente frunciendo los labios y a su lado Camilla, ella también lo intentó. El efecto fue fuerte en la niña de 7 años, a pesar de que sus padres estaban preparados para enfrentar este largo día.

En particular, Kate se preocupaba por sus hijos, especialmente por la princesita, quizás incluso más frágil que su hermano en este momento. De hecho, Charlotte estaba tan unida a la abuela que vivía, que la imitaba en todos los sentidos, incluso en la forma en que la saludaba de la mano.

Es por eso que la Sra. Middleton ha buscado constantemente el contacto físico con sus hijos. Acariciaba a George durante el servicio, y siempre sostenía a Charlotte de la mano y le daba una palmada en la cabeza para calmarla y hacerla sentir así. Mamá siempre estuvo cerca de ella.

Charlotte con un grano de arena en el ojo

Por otro lado, hay quienes argumentan, como correo diarioDe hecho, la princesita no estaba llorando, simplemente se frotaba los ojos porque entró. Mota de polvo. Esto explicaría el comportamiento frío de Kate, ya que no se siente incómoda frente a su hija con problemas. De la foto, no está claro lo que realmente está sucediendo, pero no hay duda de que los niños reales se han mudado para saludar a su bisabuela por última vez.