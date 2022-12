Su hermano Roberto anuncia el cierre de la investigación

Paolo Calisano falleció en Roma el 30 de diciembre de 2021. El cuerpo del actor fue encontrado por su ex novia, Fabiola Palese, en su apartamento de Balduina. Para matarlo, fue envenenado con medicamentos antidepresivos. Una historia de soledad con rayos de suerte en el trabajo. Demasiado corto para guardar. A principios de la década de 2000, su amiga Ana Lucía Bandera Bezerra muere de una sobredosis en su apartamento de Génova, un error pagado por Paolo durante una temporada en la sociedad de desintoxicación. Pero un estigma que el mundo del entretenimiento probablemente no ha “perdonado”.

La Fiscalía de Roma había abierto una investigación sobre su muerte y hoy su hermano, Roberto Calisano, anuncia el archivo. El empresario de 54 años que se apoya en su abogada, la penalista de Génova Santina Irardi, quiere decir: “Me gustaría liberar la memoria de Paolo del estigma de la adicción a las drogas”, dice primero. Según Roberto, Paolo no murió por el consumo de drogas. El fiscal que investigó su muerte durante once meses ordenó un examen toxicológico muy completo. La conclusión fue que mi hermano no murió por drogas, sino por intoxicación con antidepresivos». El empresario se lo cuenta al Corriere della Sera. Esa noche Paolo aceptó el peligro de muerte, probablemente. Asi que Paolo Calisano se suicidó? “Nunca pensé que lo diría, pero creo que así resultó. Es muy doloroso para mí admitirlo”.

hablar con el hermano

Sin embargo, Roberto mantiene en secreto la hipótesis del crimen elaborada por la fiscalía: “Nos comprometimos a no revelarla antes de la conclusión, pero nos basta con saber que las dificultades económicas de Paolo se han reconstruido”. El cuerpo de Paul es encontrado por su expareja, una empresaria rumana. Fabiola es parte de nuestras emociones, su dolor fue tan intenso. En ese momento se dice que Pablo fue encontrado en estado de descomposición. La investigación de hoy dejó en claro que, de hecho, había muerto recientemente, en la noche entre el 29 y el 30 de diciembre. Fue un abandono de la imaginación de algunos medios”.

Luego el recuerdo de la última llamada telefónica: «19 de diciembre. Él estaba abajo. Tal vez no le hice suficientes preguntas. Todo quedó en el círculo de lo no dicho”. La verdadera dificultad de lo que Roberto le dice a Paolo fue poder quitar esa mancha que ahora la gente le ha tatuado. “No podía deshacerse de él. Se volvió imposible trabajar. como por lo menos hoy, después de su muerte, que se le haga una operación honesta”.