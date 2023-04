Luca Onestini está en el elenco de otro programa de televisión, Soleil Sorge Drill

después Gran Hermano VIPY luca onestini Listo para probarse a sí mismo en otro programa de televisión. El ex amado rival, de hecho, será Entre los héroes de la nueva temporada de Vuelta al Colequien va a empezar Esta noche miércoles 5 de abril de 2023 en Italia 1 y será moderado por Federica Panicucci.

momento dorado para luca onestini que, después de participar en Gran Hermano VIPserá En la tripulación de la nueva versión de Back to School. para detectar algunos Antecedentes inéditos del curso modelo en la escuela Piénsalo federica panicocchi. Invitado a la GF Vip Party, el presentador admitió:

Habrá muchos personajes y empezaremos con un buen equipo. Habrá gente viendo aquí en GF también. Sí, también estoy hablando de Luca Onestini. ¿Está lista o no? No puedo consentirte demasiado, pero puedo decirte que era uno de los chicos más desobedientes de la escuela. Me hizo luchar para mantenerlo alejado. Peor que Pretelli. Estás en el camino correcto, pero contigo también fue complicado. No puedo decir mucho más que eso, pero quiero darte la primicia. Entre los 30 concursantes hay uno que se negó a presentarse al examen final.