“¿Eres estúpido?”: Fazio dice que vive pero luego se arrepiente | El invitado jadea

Una diapositiva en vivo del director Fabio Fazio: el gag “Che tempo che fa” dinamiza el segmento del programa.

fabio facio Lleva días siendo uno de los temas más candentes del panorama televisivo italiano, sobre todo gracias a las recientes declaraciones que le hizo al periodista Aldo Grasso.

A pesar de una larga colaboración con la Public Broadcasting Corporation, admitió que estuvo a punto de dejar su papel en “Che tempo che fa”, una hipótesis respaldada por la inminente expiración de su contrato en Rai.

“Ya no quería llevar a mis hijos a la escuela y mirar alrededor para ver si alguien estaba listo para insultarme.Argumentó.Quiero que me digan que soy un valor de opinión, no un costo. Hoy es dificil decir que me quedo“.

Pero mientras tanto, Fabio Fazio sostiene con confianza el timón de “Che tempo che fa” de la mano del histórico hombro. Luciana Letizito, y trae regularmente episodios en la programación, al menos hasta el final del número actual. Durante la última cita con el colorido programa de entrevistas de Rai3, el conductor propició la aparición de A.J. Telón animado con el comediante Francesco Paolantoniubicado en conexión con el estudio milanés en Via Mecenate …

Fabio Fazio ataca a Francesco Paolantoni

Durante una entrevista con mi colega. Antonella ClericiFabio Fazio ha lanzado un vínculo con francesco paolantoniOrganizar un concurso de televisión falso.

El comediante que se presentó al público bajo un seudónimo histórico”Robertino de NápolesDespués de asegurarse:¿Ganaste algo?’, se equivocó sensacionalmente al responder una de las preguntas del conductor, quien luego de dar más pistas para identificar el color blanco, siguiendo el millar: “¿Ganaste algo?fabiofazio dijo:Eres estúpido‘, pero luego se corrigió:¡Es blanco, Robertino, es blanco! “y finalmente tomar licencia de invitado.

Otros invitados en “Che tempo che fa”

La temporada actual de “Che tempo che fa” está a punto de llegar a su etapa final, y Fabio Fazio ha metido a muchos invitados famosos en el episodio del 2 de abrilen un posible intento de añadir más prestigio a su forma histórica.

De hecho, además de la ya mencionada Antonella Clerici, han actuado en el estudio Rai3: Mara Mayonchi, Nino Frasica, Ubaldo Pantani, Enrico Prignano y el ganador del Premio de la Academia Gabriel Salvatores. Por otro lado, “Che tempo che fa” ha recibido a lo largo de los años a innumerables dignatarios de planos nacionales e internacionales. El último en orden cronológico es el actor Ben Affleck. Pero Fabio Fazio también dio una entrevista Lady Gaga, Sean Penn, Richard Gere E incluso el director Quentin Tarantino. Con el objetivo de la inminente despedida del programa, Fazio puede cerrar con broche de oro su viaje a “Che tempo che fa”: ¿quién será el invitado por excelencia en su backstage de despedida?