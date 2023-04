Subrogación Tom Daly y sus padrastros Dustin Lance Black por segunda vez

Tom Daly, uno de los mejores saltadores de todos los tiempos, tres medallistas de oro mundiales, un medallista olímpico y Dustin Lance Black, guionista ganador del Oscar por “Milk”, son algunas de las parejas homosexuales más famosas del mundo. Así que no podía pasar desapercibido en un periodo en el que la gestación subrogada estaba en el centro de la discusión mundial, pues hicieron público en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo Phoenix Rose Black-Daley, comentándolo con estas palabras: «Y ahora nos son cuatro Nuestro segundo hijo, Phoenix Rose Black-Daley, llegó a las 3:34 p. m. del 28 de marzo de 2023. Estamos muy felices”.

Sin embargo, ellos también, uno británico (Daly) y el otro estadounidense (negro), tuvieron que adaptarse a Diversas legislaciones existentes En los dos países y optar por confiar en la madre sustituta estadounidense. Al fin y al cabo, como explicaron hace unos años en el momento del nacimiento de su primer hijo: «Estudiamos el tema en Reino Unido y Estados Unidos. En el Reino Unido es más complicado porque las madres de alquiler no están bien protegidas legalmente y los padres no están protegidos legalmente, por lo que no es seguro, hay muchos obstáculos que superar. Sin embargo, en los Estados Unidos, todo está organizado para garantizar la seguridad de todos, y nuevamente en los Estados Unidos, el proceso de subrogación es mucho más simple”.