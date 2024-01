Gaza, Israel intensifica sus ataques en el centro y el sur: más de 15 civiles muertos. Líderes de Hamas: están abiertos a un gobierno en Cisjordania y la Franja de Gaza

Mientras las fuerzas israelíes comienzan su salida gradual del norte de la Franja de Gaza, que incluye la retirada de cinco brigadas esta semana, aviones y tanques emprenden el vuelo. Condensar Durante los ataques nocturnos en centro Está dentro Al sur del enclave. Agencia de Noticias Palestina wafa Las fuentes informaron que 15 civiles murieron en un bombardeo que alcanzó una casa el lunes por la noche. Dair Al-Balah: Otras víctimas en el campo de refugiados Nuseirat Y en el centro sur de la ciudad Khan Younes. Los últimos datos proporcionados por las autoridades locales son 22.185 Muertes en la Franja como consecuencia de los atentados de Tel Aviv.

Mientras tanto, el líder de Hamás volvió a hablar en un vídeo. Ismail Haniyeh Confirmando que “Abre“Por la idea de A Un gobierno palestino para Cisjordania y la Franja de Gaza. En su discurso televisado, el jefe del buró político de Hamás también explicó que “ Rehenes Ellos estarán Liberado justo en condiciones Fue fundada por la resistencia, dueña del espacio y del tiempo en Gaza y Palestina”. Habló de las negociaciones y subrayó que Hamás había transmitido sus posiciones a El Estado de Qatar Y paraEgiptoHaniyeh explicó que se basa en “un cese completo de la agresión”. Según lo informado por la televisión Los camposAsociados con el Hezbolá libanés, Hamás y la Jihad Islámica habrían presentado de hecho un documento conjunto a Egipto en referencia al “primer punto”. alto el fuego Y el Retirada completa de fuerzas.Los “israelíes” de la Franja de Gaza “expresaron cualquier progreso en las negociaciones relativas a la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Palestina desde el ataque del 7 de octubre en Israel”. Haniyeh también expresó su optimismo sobre el resultado del conflicto: “Nuestra resistencia, sus líderes y sus hombres están en una muy buena posición. El enemigo será derrotado y la victoria está cerca”.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa israelí Yoav Galant Durante una gira de inspección en la Franja de Gaza, destacó que “la sensación era que estábamos a punto de hacer esto Detener No está bien. si no Prevalecemos Está claro que no podemos resistir en Oriente Medio: “La guerra continúa ahora”, añadió Gallant. Khan Younes. Estamos haciendo esfuerzos en varios corredores, ya sea sobre túneles o en profundidad. Llegamos (a los líderes de Hamás, Sr. Dr.) de todos lados”. El ejército ordenó a los residentes que lo hicieran. Nuseirat (en el sector sur de la Franja) para avanzar hacia el sur, hacia Deir al-Balah, a medida que amplía sus operaciones.

Sobre el Frente libanés Se espera que el miércoles a las seis de la tarde, hora de Beirut, A carta Del Secretario General de Hizb Allah Sr. Hassan NasrallahCon motivo del cuarto aniversario del asesinato del general iraní Qassem Soleimani y del comandante de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes, Abu Mahdi Al-Muhandis (asesinado por drones estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad). Los principales temas del discurso serán, como se esperaba, los últimos acontecimientos en la guerra en Gaza y los actuales enfrentamientos militares entre Hezbolá y el ejército israelí en la frontera entre Israel y el Líbano.

En todo esto, cuatro jóvenes palestinos (Walid Radwan, de 18 años, Qusay Jamal Adwan, de 21 años, Iyad Shubita, de 22 años, y Muhammad Abdel Fattah Radwan, de 29 años) fueron martirizados en Azzun. Banco Oeste (En la gobernación norteña de Qalqilya) después de que las fuerzas del Estado judío asaltaran la ciudad. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, IDF), hubo cuatro terroristas armados Que atacaron a los soldados con explosivos desde el interior de una casa en la que estaban escondidos: Después de identificar el edificio – según el informe – los soldados iniciaron un intercambio de disparos, durante el cual uno de ellos resultó herido.