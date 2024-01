Oposición

La unión sagrada es inicialmente un recuerdo. En noviembre, los desacuerdos entre Zelensky y los líderes militares se hicieron públicos, en particular el Jefe de Estado Mayor Zalozhny, quien dijo en una entrevista con El economista Admitió el fracaso del contraataque, al que el presidente se opuso inmediatamente. Fuentes ucranianas hablan de una encuesta secreta según la cual Zalozny competirá con Zelensky en el duelo electoral por la presidencia. Pero ya ha dicho que las elecciones previstas para este año no se celebrarán a causa de la guerra. Es cierto que el funcionario no deja escapar nada de sus potenciales ambiciones políticas, pero no pierde oportunidad de acosar al presidente. Otra espina clavada en el zapato del alcalde de Kiev es el ex campeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, que recientemente criticó al presidente: “La gente pregunta por qué no estábamos mejor preparados para esta guerra. Porque Zelensky negó hasta el final que el asunto hubiera llegado a este punto. Había mucha información que no se correspondía con la realidad. Por supuesto que podemos mentir a nuestro pueblo y a nuestros socios, pero no para siempre”. Klitschko concluye que Zelensky “pagará por sus errores al final de la guerra”.