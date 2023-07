Gasolineras: Si gastas 10€, te descontarán 100€ por error Automovilistas en pánico

A la hora de repostar, ten mucho cuidado si utilizas tu tarjeta porque te cobrarán 100€ aunque si lo haces consumirás el 10% del combustible.

En los últimos años hemos estado prestando más atención al repostaje, no solo porque la crisis económica literalmente nos corta las piernas, sino también porque Aumentos constantes en los precios de los combustiblespor lo que gastar un euro más no es poca cosa, sobre todo si no es deseable.

De hecho, fueron precisamente los automovilistas quienes deploraron el hecho, explicando los riesgos que implica repostar con la tarjeta, Se produjo una situación alarmante en la que perdió cientos de miles de euros.

En más de una ocasión, mientras el conductor repostaba en una gasolinera utilizando su tarjeta de crédito para pagar, Se encontró escalando una cantidad digna de desmayo en comparación con lo que gasté.

En la práctica, estaban cargados de números con un cero más del necesario, En una recarga de 10 euros, encontraron un cargo superior a 100 eurosprovocando que el consumidor que definitivamente no estaba preparado para el golpe se pusiera blanco.

Riesgos del pago con tarjeta en la gasolinera

Dado que conseguir gasolina en este periodo parece más un lujo que una necesidad, verse escalando también Un número igual a diez veces lo que realmente se hizo de combustible Y, sobre todo, lo que pensabas gastar se convierte en una molestia, un enfado y una frustración extremos.

Llega el aviso de tener mucho cuidado con las máquinas expendedoras con pagos realizados con tarjeta de crédito Directamente de las asociaciones de consumidores, sobre todo porque además de los daños – cargos desproporcionados de dinero en la tarjeta – broma también, los pagos se producen después de devastadores retrasos.

Esto es lo que les paso a muchos

El caso más llamativo fue el de los automovilistas que, tras repostar unas decenas de euros, encontraron un cargo en su tarjeta que superaba por dos ceros la cantidad correcta. Esto puso así en marcha la máquina de las empresas de tarjetas de crédito, que en respuesta al informe Inmediatamente procedieron a bloquear las cuentas para evitar el tiempo de inactividad.

Desafortunadamente, en más de un caso, el momento de la carga no coincidió con el momento en que el usuario se percató del grave error, y esto Condujo a que se pagaran muchas tarifas, lo que llevó a tiempos de pago más largos. Esto se debe a algunos errores que pueden afectar a los sistemas de pago a distancia. Una forma de evitar que esto suceda es pagar el combustible en efectivo, o confiar en un distribuidor que ya conoce y que no tiene dudas sobre su confiabilidad.