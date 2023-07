Wall Street, Actuación en sesión 14 de julio de 2023

Los principales índices bursátiles estadounidenses están registrados Diferencias parciales En la última sesión de la semana.

El Dow Jones subió un 0,33% a 34.509 puntos, mientras que el S&P500 perdió un 0,1%, a 4.505 puntos. Comportamiento similar al Nasdaq (-0,18% a 14.114 puntos).

En Incremento Fraccional Jp Morgan (+0,65% a $149,84), tras el anuncio de los resultados financieros del segundo trimestre de 2023; La compañía finalizó el período de revisión con ganancias ajustadas por acción de $4.37, mejor que el consenso de los analistas. Los ingresos ($42,400 millones) también superaron las expectativas.

mejor rendimiento para Grupo de salud unido (+7,27%).

En números rojos, sin embargo, está Citigroup (-4% a $45.78). El gigante financiero terminó el segundo trimestre de 2023 con menores ingresos y ganancias por acción, pero mejor que el consenso de los analistas.

Las existencias de petróleo están cayendo, luego de que el precio del crudo de Nueva York (el contrato vence en agosto de 2023) cayera por debajo de los $75,5 por barril. Chevron y ExxonMobil perdieron un 2,5% y un 3,43%, respectivamente.