Fue una ‘experiencia de aprendizaje’ – Multiplayer.it

En una entrevista de IGN con phil spencer No puede faltar una referencia también a los famosos Adquisición de Microsoft de Activision Blizzarddel que el jefe de Xbox habló mucho de todos modos de confianzay definiendo todo el proceso como “unexperiencia educacional‘, al respecto.

“Hasta hace un año, no sabía casi nada sobre el proceso que implica una adquisición de esta naturaleza”, explicó Spencer. El hecho de que ahora tengo uno Más conocimiento En este sentido, comprender la naturaleza de trabajar con diferentes reguladores me da más confianza ahora que hace un año, simplemente en base a la información que he recopilado y las discusiones que hemos tenido”.

Phil Spencer también ha estado personalmente involucrado en conversaciones con varias agencias reguladoras y, de vez en cuando, ha profundizado en el conocimiento de los procedimientos y pasos necesarios para completar una operación de esta magnitud, todas las cosas que lo impulsan a asegurarse de que se cierre el trato. .

“Mi confianza sigue siendo alta”, explicó Spencer sobre su visión del trato. “nosotros Trabajar activamente con las agencias reguladoras. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con este proceso, y fue una experiencia formativa para mí. Mucho tiempo invertido, muchos viajes, muchas conversaciones. Pero eran conversaciones donde tenía que hablar sobre nuestra industria y el trabajo que solemos hacer y por qué lo hacemos”, explicó el máximo responsable de Xbox.

“Creo que cuanto más informados tengan los reguladores sobre qué son los juegos, cómo funciona el negocio, quiénes son los jugadores y cuáles son nuestras aspiraciones como Team Xbox, más representa esto Beneficio positivo para toda la industriaRecientemente vimos, según Bloomberg, una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que bloquea el acuerdo con la UE, mientras que Microsoft aún espera finalizar su adquisición de Activision para julio de 2023.