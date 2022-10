Amouranth reveló que valía una fortuna, a un hater que la invitó a ir a trabajar – Nerd4.life

amoranto Literalmente vale una fortuna. 100 millones de dolares. Para revelarse, respondió a uno de sus haters de Twitter que la invitó a buscar trabajar. En resumen, la respuesta estaba lista como siempre y dejaba claro por enésima vez que era inexpugnable desde el punto de vista monetario.

Amoranto: “Si solo invierto mi dinero en el S&P (digamos $VOO, considerando el historial de rendimiento promedio), cuando tenga 40 años, tendré un valor de $100 millones. Mantén tu trabajo real, te conviene más.Más precisamenteodiador, quien parece haber borrado su publicación ahora, señala que un día su apariencia no la ayudará más y que a los 40 no podrá usar sus senos para ganar dinero. Obviamente, no lo necesitará.

Kaitlyn ‘Amoranth’ Siragosa está por allá serpentina de contracción Los más famosos y seguidos del mundo. Conocido por su emocionante contenido, tiene millones de seguidores y espectadores, con millones de dólares ganados en OnlyFans. Con el tiempo, hemos construido un verdadero imperio de negocios personales, que incluye surtidores de gasolina y una fábrica de pelotas de plástico.

Es básicamente el caso clásico de una persona bendecida por todos los que abiertamente lo odian y lo desprecian, y que ignoran que ha hecho su fortuna.