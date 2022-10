Prueba difícil, si encuentras un búho diferente de los demás en 30 segundos, entonces eres un genio.

Aquí estamos, queridos lectores. Charla de terciopelo con una nueva prueba. Te propondremos una prueba en la que necesitarás una buena dosis de entrenamiento visual. ¿Estás listo?

Te lo decimos enseguida: No es un archivo prueba visual Muy fácil de arreglar. No todo el mundo puede hacer esto, pero con un poco de paciencia es posible que puedas hacerlo. Lo que tienes que hacer es fijarte bien en la imagen que te hemos puesto a continuación y observar con atención cada detalle de cada una. búho. Te aseguramos que la diferencia es realmente mínima. Todos estos animales nocturnos son idénticos, pero solo uno se diferencia del resto del grupo.

Prueba visual: ¿qué búho se diferencia del resto?

Como se mencionó anteriormente, no estará solo si no puede encontrar el elemento que le está molestando. Los búhos a primera vista se ven similares. los ojos Son circulares abiertos. El color es idéntico. hasta el Grifo No parece estar entre los que podrían ser diferentes de los demás. Podemos darte una pequeña ayuda. Apague el cronómetro. En este punto, puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Te sugerimos que te centres en primer lugar en la parte inferior de esta imagen que te presentamos íntegramente a continuación. Por lo tanto, intente buscar allí de nuevo Foto Y trata de responder. ¿Lograste resolver la prueba de esta manera?

Un pequeño consejo que podemos darte es Haz una prueba al día para entrenar tus ojosY la velocidad en encontrar el signo de interrogación requerido. Así que, sin límite de tiempo, respetoimagen. ¿Puedes decir quién es diferente de todos los demás? Si realmente no puedes, no te preocupes, necesitarás más tiempo para encontrarlo. solución.

Test visual: la solución

Encontrar la solución no es nada fácil. debes tener algo Habilidades de observación muy alto. Si no puede resolver nuestra prueba, no se preocupe, le sugeriremos la solución. Quizás deberías descansar más y tratar de averiguar dónde se encuentra la respuesta a estas pruebas. pero, la ultima pista Podemos ofrecerle es centrarse en parte inferior ¿Quién es el búho? ¿Conseguiste ver la pequeña diferencia? Si no, entonces esta es la foto en la que el búho se diferencia del resto del grupo.

Solo nos queda despedirnos y encontrarnos en Nuestra próxima reunión Con una nueva prueba por hacer. Mientras tanto, le deseamos un buen entrenamiento.